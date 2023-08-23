Стартует мероприятие «Путешествие по Пекину вдоль Шелкового пути 2023»

На берегу реки Лянма в Пекине состоялась церемония открытия мероприятия «Путешествие по Пекину 2023». Мероприятие проводилось Информационным бюро муниципалитета Пекина и было организовано порталом CRI Online корпорации China Media Group. В этом мероприятии принимают участие лидеры мнений из Сербии, Румынии, Австрии, Таиланда, Камбоджи, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Туркменистана, Зимбабве и других стран. Его цель — содействовать культурному обмену и продемонстрировать миру, как Пекин развивался и реализовывал китайский путь к модернизации.

Мероприятие «Путешествие по Пекину вдоль Шелкового пути» является частью плана Пекина по реализации инициативы «Один пояс и один путь». С 2016 года в мероприятии приняли участие 111 международных лидеров мнения из 49 стран, расположенных вдоль «Одного пояса и одного пути». Это мероприятие стало важным шагом для демонстрации имиджа Пекина — открытости, инклюзивности, сотрудничества, развития и общей судьбы, а также важной платформой для обменов и взаимного обучения между цивилизациями.

Йоан Будура (Ioan Budura), бывший главный редактор Департамента культуры, член Румынского общества радиовещания и известный китаевед, выступил от имени иностранных лидеров мнения. Он заявил, что это мероприятие предоставит ему богатые и существенные материалы и идеи для передачи китайских историй, и убежден, что эта поездка, несомненно, будет плодотворной.

В этом году мероприятие «Путешествие по Пекину вдоль Шелкового пути» продлится с 21 по 26 августа. В рамках мероприятия лидеры мнений посетят Центр муниципальных услуг Пекина, Центр обслуживания населения, расположенный на улице Чаовай, Пекинскую фондовую биржу, Международную демонстрационную зону водородной энергетики в районе Дасин, зал заседаний «Две зоны» Городского административного центра Пекина и другие места, чтобы ознакомиться с достижениями Пекина в области строительства за последние десять лет с момента выдвижения инициативы «Один пояс и один путь», а также на собственном опыте убедиться в том, что в Пекине реализуется китайский путь к модернизации.