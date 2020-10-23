Столичная антикризисная модель может быть масштабирована на всю Россию — Владимир Ефимов

Столица выступила местом проведения первого в истории заседания Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при московском правительстве. Этот Совет был создан с целью проработки взаимодействия с бизнесом в условиях кризиса на фоне коронавирусной пандемии. Напомним, что в начале пандемии в мегаполисе приступил к работе антикризисный оперативный штаб по экономике, который возглавил вице-мэр Владимир Ефимов. Местные бизнесмены и деловых объединений уже выдвинули конкретные антикризисные инициативы на рассмотрение Совета. Об этом сообщила «Независимая газета».

По словам Владимира Ефимова, даже в условиях пандемии COVID-19 столица осталась самым привлекательным с точки зрения инвестиций российским регионом. В городе приняли четыре пакета мер поддержки бизнеса общим объемом 90 миллиардов рублей. Этими мерами воспользовались 45000 организаций, предоставляющих работу суммарно 760000 москвичам. Как заявил Владимир Ефимов, эффективную антикризисную модель столицы собираются включить в федеральный Единый план достижения национальных целей. Он в настоящее время разрабатывается российским правительством.