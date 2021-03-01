Столичный завод «КАРАТ» вдохнул новую жизнь в бренд сыра для салатов Delissir

Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» сообщил о перезапуске бренда сыра для салатов Delissir. Им владеет российский предприниматель Александр Ильич Клячин. Предприятие намерено построить премиальную марку Delissir с целью выпуска под ней оригинальных сыров для салатов. В своем комментарии заместитель генерального директора по маркетингу завода «КАРАТ» Андрей Блануца сообщил, что первая новинка (Delissir брынза для вкусных салатов) должна была поступить в продажу в августе минувшего года. Однако пандемия вмешалась в планы по производству и доставке сыра из Сербии. Успешное решение этих вопросов позволило заводу запустить брынзу в продажу в феврале нынешнего года, — заявил Андрей Блануца.

Сообщается, что завод «КАРАТ» планирует выпускать под премиальной маркой Delissir оригинальные сыры для салатов: настоящую брынзу, моцареллу и другие. В рамках перезапуска бренда был обновлен его логотип, позиционирование, упаковка, а ассортимент — расширен.