Строительная компания ВМ Строй отметила годовщину начала строительства КП «Европа»

22 апреля вместе с основателем строительной компании ВМ Строй Ильназом Абдуллиным сотрудники и гости отпраздновали годовщину КП «Европа» и Ураза-Байрам, а также провели церемонию закладки первого камня в строительство мечети Тахир.

Компания ВМ Строй занимается строительством домов и разработкой проектной документации частных домов по всей России. Год назад начали строительство концептуального посёлка «Европа», который находится в 10 минутах от столицы Республики Татарстан. Здесь предусмотрена закрытая территория по всему периметру поселка. Въезд только через КПП по пропускной системе. В проекте: детский сад, школа, магазины, заправочные станции для электромобилей, кофейни, спортивные и детские площадки, зоны воркаута и отдыха, парки, озера.

На сегодняшний день в КП «Европа» продолжаются работы по завершению строительных работ 50 домов на разной стадии. Уже установлены шлагбаумы. Идёт работа над ландшафтным дизайном. Есть интернет-провайдер.

А 22 апреля команда строительной компании создала настоящий семейный праздник на территории коттеджного посёлка в честь первой годовщины. Для гостей организовали конкурсы, аттракционы для детей, фотозону, экскурсию и, конечно, праздник «живота» — Ураза-Байрам. В этот день произошло ещё одно символичное событие: был заложен первый камень в основание мечети Тахир в селе Большие Кабаны. ВМ Строй помогает в этом благом деле. Эта мечеть будет уникальна в своём роде – выполнена в стиле хай-тек.

Следить за строительными работами в КП «Европа» можно на YouTube-канале ВМ Строй.

Фото Владислава Матвеевского