В четвертом квартале 2026 года AlphaESS пятый квартал подряд получила звание BloombergNEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer

Компания AlphaESS в очередной раз была признана BloombergNEF (BNEF) мировым производителем систем хранения энергии первого уровня (Tier 1) в рейтинге за 4 квартал 2026 года.

В этом квартале BNEF ввела более строгие критерии банковской привлекательности, требующие от поставщиков оборудования для хранения энергии демонстрации опыта реализации проектов с безрегрессным финансированием по крайней мере от двух коммерческих банков в рамках соответствующих проектов. Сохранение позиции AlphaESS в рейтинге дает разработчикам, инвесторам и партнерам по EPC дополнительный критерий при оценке потенциальных поставщиков накопителей энергии.

AlphaESS продолжает продвигать крупномасштабные проекты по хранению энергии по всей Европе, самые последние из которых были реализованы в Литве, Австрии и Германии общей емкостью 200 МВт-ч.

В Литве проект аккумуляторного накопления энергии емкостью 120 МВт-ч с системой Aster 5000 от AlphaESS успешно прошел заводские приемочные испытания (FAT), а оборудование готово к отгрузке.

В Австрии AlphaESS поставила аккумуляторную систему на стороне постоянного тока для проекта мощностью 30 МВт / емкостью 60 МВт-ч в Хершинге. Объединяя солнечную генерацию, аккумуляторное хранение и зарядку электромобилей, данный проект также поддерживает услуги электросети и резервное питание. Секция услуг электросети мощностью 40 МВт-ч была введена в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

В Германии AlphaESS поставляет аккумуляторную систему на стороне постоянного тока для проекта мощностью 20 МВт-ч в Баварии, предназначенную для балансировки сети и энергетического арбитража, с плановым вводом в эксплуатацию в 2027 году.

Используемая в портфеле продуктов для коммунального сектора, AlphaESS Aster 5000 представляет собой систему хранения энергии с жидкостным охлаждением, размещенную в 20-футовом контейнере, предлагая примерно 5 МВт-ч емкости на единицу. Благодаря интеллектуальному регулированию температуры, передовой системе управления батареями и многоуровневой системе безопасности, она предназначена для гибкого использования для нужд коммунальных предприятий, включая стабилизацию сети и интеграцию с возобновляемыми источниками энергии.