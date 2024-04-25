SUPCON представит первую в мире систему UCS

В июне компания SUPCON планирует представить в Сингапуре два революционных продукта: первую в мире универсальную систему управления (Universal Control System, UCS) и предобученный трансформер временных рядов (Time-Series Pre-trained Transformer, TPT) — первую модель временных рядов в обрабатывающей промышленности.

UCS, новинка от SUPCON, призвана коренным образом изменить 50-летнюю архитектуру DCS (РСУ), обещая отказаться от традиционных шкафов управления.

TPT, как первая модель временных рядов в обрабатывающей промышленности, заменит собой множество традиционных промышленных приложений и позволит преодолеть нерешенные промышленные задачи.

Компания SUPCON, основанная в 1999 году, является известным мировым поставщиком интеллектуальных производственных решений для обрабатывающей промышленности. Компания занимается разработкой и применением технологий искусственного интеллекта путем интеграции передовых продуктов и обширного отраслевого ноу-хау.

В 2023 году основные продукты компании SUPCON — распределенная система управления (DCS) и приборная система безопасности (SIS) — заняли лидирующие позиции на рынке Китая, достигнув показателей 37,8% и 33,7%, соответственно. Примечательно, что DCS (РСУ) удерживает позицию №1 уже 13-й год подряд.