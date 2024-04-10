Supermicro расширила периферийные вычисления для ускорения IoT и ИИ с новыми решениями 

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранилищ данных и 5G/Edge, объявил о новом поколении Интернета вещей и встроенных систем, предназначенных для повышения производительности и энергоэффективности интеллектуальных приложений на удаленной периферии. С добавлением этих новых моделей, включая поддержку нового процессора Intel Atom x7000RE, Supermicro еще больше расширяет свои разнообразные инфраструктурные решения для обеспечения производительности вычислений и искусственного интеллекта на интеллектуальных периферийных устройствах.

«Мы продолжаем расширять линейку наших системных продуктов, которая теперь включает в себя серверы, оптимизированные для периферии и способные справляться со сложными рабочими нагрузками, когда генерируются огромные объемы данных, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Наша архитектура компоновочных блоков позволяет нам разрабатывать и поставлять широкий спектр серверов ИИ, которые предоставляют предприятиям необходимые им решения, от периферии до облака. Наши новые периферийные системы на базе Intel Atom содержат до 16 ГБ памяти, два порта LAN 2.5 GbE и слот для SIM-карты NANO, что позволяет анализировать данные на основе искусственного интеллекта на периферии, где генерируется большая часть данных в мире».

«У предприятий есть целый ряд вариантов использования и требований на периферии, поскольку они включают в себя больше вычислительных, мультимедийных, графических и ИИ-возможностей для улучшения бизнес-результатов, — сказал Дэн Родригес (Dan Rodriguez), корпоративный вице-президент и главный руководитель подразделения Network and Edge Solutions Group, Intel. — Они зависят от нашей экосистемы для предоставления решений для маломощных, чувствительных к цене и ограниченных в пространстве сред, которые могут справляться с широким спектром рабочих нагрузок по всему периметру».

Новые системы Supermicro включают в себя SYS-E100, SYS-E102, SYS-E111AD и обновленный SYS-E403. Разработанные специально для периферийных приложений, эти серверы обеспечивают повышенную производительность с использованием новейших процессоров Intel Atom и Intel Core и доступны в очень маленьких и компактных форм-факторах.

Новые процессоры Supermicro SYS-E100-14AM и SYS-E102-14AM оснащены процессорами Intel Atom x7000RE, содержащими до 8 ядер, что вдвое больше, чем у его предшественника. Серверы SYS-E100 и SYS-E102 — это ультракомпактные форм-факторы, предназначенные для повышения мощности процессора Intel Atom с низким энергопотреблением (менее 12 Вт) и высокой производительности вычислений. В то время как SYS-E102 поставляется в форм-факторе всего 190x44x120 мм, эти системы размером с коробку предлагают до 16 ГБ DDR5-SODIMM, два порта LAN 2.5 GbE, два независимых порта HDMI, 3 порта USB 3.2 и M.2 B/E/M-ключ со слотом для SIM-карты NANO.

Форм-фактор SYS-E100 на несколько миллиметров больше и имеет дополнительное преимущество в виде безвентиляторной системы с увеличенным температурным диапазоном от -20°C до 70°C, что уменьшает количество движущихся частей и улучшает устойчивость к грязи и пыли. Безвентиляторная система также доступна в модели, которая может быть установлена на DIN-рейку, SYS-E100-14AM-IA. Эта функция особенно хорошо подходит для развертывания в промышленных средах, где система может быть легко интегрирована в установки с другим оборудованием и модулями. Все три модели работают с переменным напряжением питания от 9 до 36 В, оптимизируя потребление энергии для конкретной среды развертывания.

Удовлетворяя потребность в экономичном решении для рабочих нагрузок анализа данных на основе ИИ на периферии, Supermicro также представляет 1U SYS-111AD-WRN2. Будучи системой высотой 1U и глубиной всего 429 мм, эта система является самым маленьким сервером, способным разместить карту графического процессора двойной ширины, полной длины или 3 слота расширения PCIe, и может вместить карту графического процессора FHFL. Система оснащена процессором Intel Core™ 14/13 поколения, до 128 ГБ оперативной памяти и рядом слотов расширения. Новая система построена в соответствии с потребностями распределенных приложений, таких как обработка видео, потоковая передача или робототехника.

Разработанная для требовательных рабочих нагрузок периферийного ИИ, более крупная и мощная платформа SYS-E403-13E обеспечивает уровни производительности центра обработки данных на периферии с масштабируемым процессором Intel Xeon® 5/4 поколения и местом для размещения до 3 плат ускорителя. Кроме того, Supermicro X13 поколения E403 предлагает до 2 ТБ оперативной памяти DDR5-5600, два порта 10 GbE и ряд опций настройки с 3 слотами PCIe 5.0 x16. Компактный форм-фактор 406x267x117 мм позволяет развертывать систему в небольших пространствах, например в настенном шкафу или в качестве переносного устройства.