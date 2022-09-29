Связки будут заживать сами?

Разрыв связок колена –– угроза, которая беспокоит каждого спортсмена, и каждого, у кого есть колено. В большинстве случаев эта травма требует оперативного вмешательства с заменой порванной крестообразной связки и длительной реабилитации, что влечёт ограничения в физической активности. Однако исследования российских учёных в области тканевой инженерии дают надежду на альтернативное лечение без имплантации, и уже сейчас применение инновационного регенеративного препарата облегчает выздоровление тысячам пациентов с различными повреждениями опорно-двигательной системы.

Журналистке Людмиле Павловой пришлось погрузиться в эту проблему не по своей воле. Вот её история.

–– Мое правое колено было серьезно повреждено, когда мне было два месяца, –– рассказывает Людмила. –– В детстве мои физические нагрузки были ограничены, но потом мне удалось догнать сверстников по физкультуре. Однако после 70-ти лет, в 2022 травмы стали меня преследовать.

Разрыв связок колена в зависимости от степени можно лечить без операции. Я не хотела делать операцию из-за сопутствующих заболеваний, и мое колено медленно заживало дома. Спустя 8 недель мое другое колено было разорвано (с небольшим разрывом связки), и мой муж сейчас восстанавливается после той же травмы, которая случилась дважды. Конца этому не было видно.

Мне сказали, что хирургия — единственный выход из-за частичного разрыва передней крестообразной связки, коленной чашечки и связок колена. Я чувствовала себя несчастной. На грани депрессии я наткнулась на информацию о регенеративном лечении связок. До этого я думала, что подобные методы –– дело будущего, а не нашего времени. Однако передо мной был целый список медицинских учреждений, включая государственные, где можно было получить лечение с применением препарата для восстановления травмированной ткани.

У меня достаточно времени и навыков (я журналист на пенсии), чтобы вернуть судьбе добро, и я готова бесконечно делиться этой важной информацией, которая вернула мне интерес к жизни.

Гелевый биоимплантат нового поколения, который удалось разработать специалистами совместно с учеными из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова Минздрава России и института медико-биологических исследований и технологий, действительно, доступен к применению во всех медицинских учреждениях РФ. Разработка прошла клинические испытания и под названием СФЕРО®гель успешно применяется в хирургии, травматологии, урологии, гинекологии и многих других областях медицины для восстановления поврежденных тканей. СФЕРО®гель обладает уникальным свойством запускать в организме полезные созидательные процессы в месте введения.

Людмила получила лечение с применением Сферогеля в подмосковной поликлинике. По образному выражению 72-летней пациентки, принцип действия препарата напоминает ей зефирку, которая за короткое время наполняется новыми здоровыми клетками нужной ткани. А потом за ненадобностью зефирка исчезает без постороннего вмешательства, оставив на своём месте восстановленную организмом ткань. В случае Людмилы –– пучки связок.

Журналистка говорит, что с облегчением отказалась от операции после инъекций Сферогеля. В последующие два месяца ее способность ходить улучшилась с нуля до 80%. Она могла утверждать, что вылечила колено уже через три месяца.

Врачи Научного Центра РАН в Черноголовке подтвердили эффективность применения имплантируемого геля СФЕРО®гель при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата в результате недавно проведенных ими дополнительных клинических исследований. Здесь СФЕРО®гель успешно применяют для лечения больных даже поликлинического отделения. Убедительные результаты получены при восстановлении поврежденных сухожилий, связок и мышц, в том числе, связанных с переломами. По мнению экспертов, возможности применения Сферогеля представляют собой значительный сдвиг в лечении наиболее распространенных травм.