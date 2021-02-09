Свыше 3500 педагогов приняли участие в московской олимпиаде «Учитель школы Большого города»

III Московская городская олимпиада «Учитель школы Большого города» успешно прошла в столице России. Она была организована силами ТемоЦентра и Центра педагогического мастерства (ЦПМ). Итоги состязания обсуждалось в рамках селекторного совещания московского Департамента образования и науки. Как сообщил в своем выступлении заместитель директора ТемоЦентра Игнат Игнатов, одной из задач данной олимпиады является развитие содержания математики, физики и химии с учетом достижений современной науки и техники.

Игнат Игнатов рассказал о том, что участие в олимпиаде приняли более 3500 московских преподавателей. Состязание проходило в четыре этапа, и в финал пробились 39 учителей из 36 образовательных организаций столицы. Все финалисты получили дипломы, победителям (а ими стали десять учителей) также вручат памятные подарки. Кроме того, их пригласят стать участниками конкурса «Учителя года Москвы», который проходит каждый год.