«Сыктывкар Тиссью Груп»: качественно новый уровень развития бизнеса

Открытое акционерное общество «Сыктывкар Тиссью Груп» – промышленное предприятие, специализирующееся на производстве бумажной санитарно-гигиенической продукции («тиссью»): товарной бумаги-основы, изделий под собственным брендом Veiro (продукция «для дома») и Veiro Professional (продукция «вне дома»), а также товаров под частными торговыми марками ритейлеров.

Компания в её современном виде была создана в 2005 году, однако свою историю она ведёт с 1987 года, когда на базе Сыктывкарского ЛПК была построена фабрика санитарно-гигиенических бумаг.

На сегодняшний день ОАО СТГ представлено двумя производственными площадками:

«Сыктывкар» – расположена в Эжвинском районе г. Сыктывкар, Республика Коми.

Инвестиции составили 2 млрд рублей (с 2007 года).

«Ростов» – расположена в р.п. Семибратово Ростовского района Ярославской области.

Инвестиции составили 3,8 млрд рублей (с 2012 года).

Обе производственные площадки ОАО СТГ состоят из двух крупных производственных отделений:

бумажное производство, включающее в себя подготовку целлюлозной или макулатурной бумажной массы, отлив бумаги на бумагоделательных машинах (БДМ), а также, при необходимости, форматную резку и упаковку бумаги-основы для товарной продукции.

производство бумажных санитарно-гигиенических изделий, включающее в себя переработку произведенной бумаги-основы на линиях конвертинга.

В начале своего пути компания выпускала только одно изделие – туалетную бумагу «Сыктывкарская 56 метров». Сегодня СТГ принадлежит около 14% российского производства бумажной санитарно-гигиенической продукции, а ассортимент готовых изделий насчитывает свыше 100 наименований. Доля рынка СТГ в производстве потребительской туалетной бумаги по итогам 2020 года составила 7%, при этом в сегменте двухслойной бумаги – 12,5%. В сегменте профессиональных бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО СТГ уверенно занимает 2-е место с долей рынка около 15%.

Укрепив своё присутствие во всех сегментах «тиссью» («для дома», «вне дома», товарная бумага-основа), компания намерена и в 2021 году сохранить темпы развития — в соответствии с приоритетными для СТГ направлениями: устойчивое развитие бизнеса, внедрение инновационных технологий, безупречное качество выпускаемой продукции, а также создание комфортной и безопасной рабочей среды для сотрудников.

ОАО СТГ является лидером отрасли, давно и глубоко интегрированным не только в российскую экономику, но и в общество. Суммарный объем инвестиций компании в России около 10 млрд. рублей, более 3,7 млрд. рублей выплачено в федеральный и региональные бюджеты.

В 2021-2022 годах компания планирует инвестировать в российскую экономику более 1 млрд. рублей.

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» — системообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность регионов своего присутствия. ОАО СТГ сегодня — это эффективная синергия лучших зарубежных технологий, международных управленческих практик и отечественного кадрового потенциала.

Основной капитал и главная гордость компании – это люди. На производственных объектах и в главном офисе СТГ работает сплоченная команда из более чем 800 профессиональных сотрудников. Компания действует как надежный ответственный работодатель, неукоснительно выполняющий требования трудового законодательства РФ и предоставляющий своим сотрудникам не только гарантированную оплату труда, но и ряд мер социальной защиты, а также возможности для профессионального роста и развития. Годовой объем инвестиций ОАО СТГ в обучение и развитие персонала в 2020 году превысил 2,4 млн рублей.

Руководство компании планомерно выделяет материальные, организационные, кадровые и финансовые ресурсы для выполнения принятых обязательств в области охраны окружающей среды и поддержания высокого уровня экологической безопасности производства. Ключевые приоритеты ОАО СТГ в области охраны окружающей среды включают экономию энергии, сокращение объемов отходов, защиту водных и лесных ресурсов, внедрение принципов устойчивого развития по всей производственной цепочке.

Стратегия в области устойчивого развития СТГ выстроена с учетом Национального проекта «Экология», запланированного на федеральном уровне. ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» имеет сертификат FSC (Лесного попечительского совета) на все виды сырья — целлюлозу и макулатуру. Продукция СТГ также имеет сертификат FSC, а значит — произведена из древесины, которая была заготовлена легально и с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований в лесах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к лесным ресурсам.

С ноября 2020 года в сетях крупнейших российских ритейлеров появилась бумажная продукция компании «Сыктывкар Тиссью Груп» бренда Veiro со значком панды — часть средств от ее продажи компания передает на природоохранные проекты WWF России. Совместный лицензионный проект российской компании-производителя санитарно-гигиенической продукции и Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) является первым в сегменте тиссью и призван продемонстрировать, что экологическая, экономическая и социальная устойчивость бизнеса — это целенаправленная работа, изменяющая практику лесопользования в лучшую для природы и людей сторону.

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» постоянно увеличивает долю использования в производстве вторичного сырья (макулатуры). На данный момент более 70% продукции компании производится из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Вторичная переработка утратившей потребительские свойства бумаги позволяет ежегодно сокращать более чем на 40 000 м3 поступление отходов на полигоны для захоронения.

Кроме того, использование вторичного волокна сокращает потребности рынка в целлюлозе, тем самым снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду от деятельности предприятий – производителей целлюлозы. Перерабатывая макулатуру, ОАО СТГ сберегает ценные природные ресурсы, ежегодно сохраняя от вырубки более 400 тысяч деревьев, а это — 800 гектаров зрелого леса.

Модернизация производственных мощностей и использование уникального оборудования позволяют максимально контролировать энергозатраты, экономить водные ресурсы, а также минимизировать отходы. Производственные процессы предприятия сопровождаются образованием существенного количества сточных вод, требующих очистки. Занимая ответственную позицию в вопросах охраны природы и сохранения экологического равновесия, ОАО СТГ выбрало курс на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В 2019 году на производственной площадке ОАО СТГ в Сыктывкаре завершено строительство локальных очистных сооружений, включающих в себя оборудование для сбора стоков, сгущения, фильтрации и сбора осадка. На площадке ростовского завода имеются собственная мини-ТЭЦ мощностью 6 МВА и станция биологической очистки сточных вод.