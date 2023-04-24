TCL сообщила о присуждении престижной премии Red Dot Award 2023

Слышать — значит верить благодаря иммерсивному объемному звуку саундбара, который идеально подходит для телевизоров TCL Mini LED QLED.

TCL, второй в мире бренд телевизоров и первый в мире бренд в сегменте 98-дюймовых телевизоров, c гордостью объявляет о победе своего нового саундбара для домашнего кинотеатра серии TCL S6 в престижной премии в области дизайна Red Dot Award в 2023 году. Данная награда стала очередным подтверждением профессионализма TCL в разработке выдающихся решений в области домашних развлечений для потребителей по всему миру.

Премия Red Dot, основанная более 60 лет назад, является всемирно признанной международной наградой и эталоном в области дизайна. Линейка саундбаров для домашних кинотеатров TCL серии S6 состоит из трех моделей, разработанных для использования в любых жилых помещениях и сочетающих в себе превосходный дизайн и инновационные технологии.

Удостоенный наград звук саундбаров TCL серии S6 для домашнего кинотеатра

Мощный 5,1-дюймовый TCL S645W с пятью каналами объемного звучания, двумя сателлитами и сотрясающим землю сабвуфером подарит насыщенное звучание, которое позволит полностью погрузиться в атмосферу действия, происходящего на экране. Наличие большого количества каналов обеспечивает более мощное объемное звучание, а 5,5-дюймовый сабвуфер мощностью 70 Вт добавляет ему глубины, делая звук более впечатляющим. Пользователи могут разместить колонки-сателлиты по своему усмотрению, например, с тыльной стороны, и наслаждаться живым звуком, экспериментируя с различными вариантами расположения динамиков во время игр или при просмотре остросюжетных фильмов.

Компактный, но мощный 3,1-дюймовый саундбар TCL S643W обладает впечатляющим звучанием благодаря сабвуферу 70 Вт, отвечающему за глубину звука. Три широкополосных динамика выдают более насыщенный звук, а центральные колонки обеспечивают лучшее восприятие диалогов. Аналогичным образом, в изящной 2,1-дюймовой модели TCL S642W два канала объемного звучания и сабвуфер мощностью 60 Вт позволяют слушателям наслаждаться мощными басами и отличным качеством звука, значительно превосходящим звук саундбаров без сабвуфера.

Все саундбары TCL серии S6 Max Audio для домашнего кинотеатра поражают воображение. В результате совместной работы саундбара, сабвуфера и колонок-сателлитов вы получаете звук с минимальными искажениями. Высокая мощность обеспечивает богатую структуру звука и захватывающие ощущения для пользователя. Максимальная мощность саундбаров S645W, S643W и S642W составляет 300 Вт, 240 Вт и 200 Вт соответственно, что делает их идеальными для работы в больших помещениях.

Впечатляющие звуковые характеристики сочетаются с интеллектуальным подключением

Все модели TCL серии S6 для домашнего кинотеатра сертифицированы Dolby Audio и обеспечивают превосходное качество многоканального звука. Благодаря кристальной чистоте, легкому для восприятия диалогу, высокой четкости воспроизведения деталей и реалистичному объемному звучанию эти саундбары являются идеальным дополнением к любому телевизору, гарантируя пользователям максимальное удовольствие при их использовании.

Серия саундбаров для домашнего кинотеатра TCL S6 также оснащена аудиокодеком DTS Virtual:X, разработанным для создания ощущения многомерного пространства. Данный трехмерный звуковой эффект окружает пользователя таким образом, что кажется будто звук исходит сверху, рядом и позади него, обеспечивая эффект присутствия в любом помещении.

Для более глубокого и насыщенного звучания функция Bass Boost позволяет сабвуферу воспроизводить более сильный бас с помощью одного нажатия, тем самым мгновенно достигая максимальной выходной мощности и обеспечивая незабываемый драматический эффект.

Все саундбары TCL S6 для домашнего кинотеатра оснащены шестью специализированными режимами звучания, подходящими для различных сценариев просмотра и прослушивания. Вы можете выбрать один из режимов: стандартный, кино, музыка, спорт, голос или игра для получения наилучших впечатлений при просмотре.

Кроме того, все модели оснащены функцией беспроводного подключения для большего удобства. Благодаря беспроводному подключению по Bluetooth для прослушивания музыки (Bluetooth 5.3 – самая совершенная версия Bluetooth на современном рынке для расширенных возможностей подключения и эффективности) и голосовому помощнику саундбары TCL серии S6 позволяют воспроизводить звук из любого источника входного сигнала.

О TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя разнообразную продукцию: телевизоры, аудиосистемы и умные бытовые приборы.