Supermicro начала поставки серверов нового поколения на базе AMD EPYC серии 9006 шестого поколения для облачных вычислений, НРС и нагрузок агентного ИИ

Компания Super Micro Computer, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для искусственного интеллекта, корпоративной инфраструктуры, систем хранения данных и технологий 5G/Edge на базе платформы Data Center Building Block Solutions (DCBBS), объявила о начале поставок серверов поколения H15. Линейка H15, работающая на базе процессоров AMD EPYC серии 9006 шестого поколения (ранее известных под кодовым названием Venice), является одним из ключевых компонентом архитектуры DCBBS компании Supermicro. Эти передовые системы, оптимизированные для графических процессоров нового поколения, включая ускорители AMD Instinct, обеспечивают производительность на уровне целых серверных стоек с учетом требований эпохи агентного ИИ и позволяют клиентам быстрее развертывать высокопроизводительную инфраструктуру искусственного интеллекта.

«С началом поставок линейки H15 Supermicro и AMD предлагают клиентам более быстрый и эффективный путь к созданию инфраструктуры агентного ИИ, — заявил Майкл Макнерни (Michael McNerney), старший вице-президент Supermicro по маркетингу. — Эти серверы, созданные на базе нашей архитектуры DCBBS и оснащенные процессорами AMD EPYC серии 9006 шестого поколения, обеспечивают значительно более высокую плотность размещения процессорных ядер, пропускную способность памяти и пропускную способность интерфейса PCIe. Тесное инженерно-техническое сотрудничество с AMD предоставляет заказчикам гибкость для уверенного масштабирования рабочих нагрузок ИИ, облачных и корпоративных приложений».

«Начало поставок новейших высокопроизводительных процессоров AMD EPYC имеет важнейшее значение для развития искусственного интеллекта на всех уровнях. Наше тесное сотрудничество с Supermicro гарантирует клиентам доступ к оптимизированным платформам, которые объединяют в себе передовую производительность процессоров, графические ускорители Instinct, сетевые решения AMD Pensando и модульные конструкции, — поделился Дэн Макнамара (Dan McNamara), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительных решений и корпоративного ИИ AMD. — Эти платформы помогают организациям быстрее развертывать инфраструктуру ИИ, повышать эффективность использования ресурсов, снижать энергопотребление и совокупную стоимость владения, одновременно обеспечивая работу большего количества параллельно действующих ИИ-агентов и выполнение ресурсоемких корпоративных задач».

Готовая к поставке линейка серверов H15 включает специализированные системы высокой плотности, оптимизированные для облачных вычислений, высокопроизводительных вычислений (HPC) и рабочих нагрузок агентного ИИ, демонстрирующие исключительную производительность и установившие несколько мировых рекордов SPEC CPU на платформах 2U Hyper и CloudDC. Широкий ассортимент серверов Supermicro с процессорами AMD EPYC 9006 и сокетами SP7 и SP8 — от высокопроизводительных рабочих станций и систем периферийных вычислений до многосерверных систем высокой плотности и корпоративных GPU-серверов — позволяет Supermicro выступать единым поставщиком процессорных, графических и вычислительно-накопительных решений для центров обработки данных. Параллельно Supermicro расширяет ассортимент инфраструктурных стоечных решений на базе центральных и графических процессоров AMD, представляя новые платформы Helios и Helion, которые обеспечивают комплексные возможности развертывания инфраструктуры ИИ — от агентных систем до гипермасштабных решений.

Архитектура DCBBS от Supermicro позволяет создавать комплексную модульную инфраструктуру искусственного интеллекта с гибкими возможностями развертывания на всех этапах, обеспечивая скорейший вывод на рынок новейших решений для центров обработки данных на базе технологий AMD. Сочетание архитектуры DCBBS с серверными процессорами, графическими ускорителями и сетевыми технологиями AMD позволяет клиентам быстрее выводить на рынок инфраструктуру искусственного интеллекта нового поколения с увеличением количества ядер на 33%, двукратным увеличением пропускной способности PCIe и повышением пропускной способности памяти в 2,6 раза. В совокупности это позволяет Supermicro и AMD обеспечивать корпоративным клиентам увеличение скорости генерации токенов в 1,8 раза на хост-узлах, обслуживающих передовые модели ИИ, по сравнению с предыдущими поколениями процессоров AMD.

Supermicro и AMD тесно сотрудничают в целях вывода на рынок стоечных решений Helios и Helion, предлагающих корпоративным клиентам комплексную сквозную инфраструктуру искусственного интеллекта. Оба решения оптимизированы для крупномасштабного развертывания ИИ и агентных систем искусственного интеллекта, при этом каждое из них ориентировано на определенные задачи. Платформа Helios предназначена для обеспечения максимальной производительности графических процессоров и использует ускорители AMD Instinct MI455X для ускорения обучения передовых моделей ИИ и инференса с высокой пропускной способностью. Платформа Helion ориентирована на высокую вычислительную производительность и гибкость развертывания, опираясь на новейшие процессоры AMD EPYC шестого поколения.

Оба решения полностью интегрируются с архитектурой DCBBS компании Supermicro, объединяя дизайн стоечной системы, передовые вычислительные технологии AMD для искусственного интеллекта и интегрированные программные инновации в единую согласованную платформу.