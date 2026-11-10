2026 В Уси состоялся Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций

Мир
10 ноября 2026

С 8 по 10 ноября в Уси, провинция Цзянсу, проходит Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций (CIICF) 2026 года, совместно организованный China Media Group (CMG) и народным правительством провинции Цзянсу.

На форуме Китайская академия социальных наук (CASS) выпускает «Доклад о развитии международных интеллектуальных коммуникационных возможностей китайских городов за 2026 год», в котором рассматриваются ключевые характеристики, текущие вызовы и инновационные пути развития международной интеллектуальной коммуникации китайских городов. Также стартует новый эпизод оригинальной франшизы «Global Youth Talk». Представители ключевых проектов культурной индустрии в Уси подписывают соглашения на сцене. Форум также запускает «Инициативу Уси Китайского международного форума интеллектуальных коммуникаций», призывающую все стороны работать вместе над созданием новой глобальной экосистемы интеллектуальных коммуникаций, которая будет открытой, инклюзивной, совместной и взаимовыгодной.

Лу Бингхенг, председатель Национального технического комитета по стандартизации аддитивного производства, директор Национального инновационного центра аддитивного производства и профессор Сианьского университета Цзяотун; Майкл Левитт (Michael Levitt), лауреат Нобелевской премии по химии и член Национальной академии наук США; Ге Юэфэн (Ge Yuefeng), заместитель генерального директора China Time and Space Information Group Co., Ltd.; и Скотт Росс (Scott Ross), основатель Digital Domain, бывший старший вице-президент Lucasfilm и бывший президент Industrial Light & Magic (ILM), среди гостей, поделились теоретическим видением и практическими перспективами. Они обмениваются идеями по интеллектуальной коммуникации и трансформации средств массовой информации, технологическим инновациям и промышленному развитию, взаимному обучению между цивилизациями и международному сотрудничеству, формируя консенсус в отношении будущего развития.

Форум также включает в себя ряд параллельных мероприятий, в том числе Форум 2026 года по международной коммуникации цифровой культуры, Форум цифровых и интеллектуальных отраслей AIGC, «Диалог Уси» по местной международной коммуникации, отраслевой диалог за закрытыми дверями, гала-концерт «Музыка кино • Ночь в Уси» и международный медиа-тур «Взгляд на Китай из Уси» 2026 года.

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