«The Messi Experience»: интерактивный мультимедийный тур, вдохновленный карьерой Лео Месси

Захватывающее приключение «Опыт Месси, сбывшаяся мечта» дебютирует в начале 2024 года. В течение следующих лет тур будет доступен на всех континентах мира. Он будет производиться и совместно создаваться известной компанией Primo Entertainment, специализирующейся на производстве массовых мероприятий, базирующейся в Соединенных Штатах, а также международной мультимедийной студией развлечений Moment Factory, расположенной в Монреале.

«Опыт Месси» – это инновационный интерактивный мультимедийный опыт, который в виде игры переносит гостей в уникальное путешествие по жизни легенды! Вступая в мир, наполненный детскими мечтами и рекордными достижениями, гости познакомятся с человеком-легендой. В программу входят цифровые онлайн-мероприятия с обновлениями в режиме реального времени и с эффектом присутствия, а также персональное виртуальное взаимодействие с самим Месси.

Поклонники будут ощущать разнообразную физическую и цифровую энергию по мере того, как они осваивают художественное мастерство величайшего футбольного игрока. Ранние годы в родном городе Росарио; его приезд и карьера в Барселоне, его победа на чемпионате мира 2022 года с Аргентиной – этот аудиовизуальный ряд передаст эмоциональное путешествие мальчика, ставшего легендой. Посетители несомненно вдохновятся этой экскурсией по жизненному пути звезды футбола.

«Я очень рад участвовать в этом проекте, который позволяет болельщикам узнать больше о моей жизни на поле и за его пределами. На протяжении всей своей карьеры я стремился вдохновлять людей на футбол и поддерживать с ними связь. Этот опыт даст уникальную возможность возродить самые запоминающиеся моменты и ощутить эмоции, сформировавшие мой жизненный путь», – заявил Лео Месси.

«Мы очень рады возможности представлять тур, посвященный жизненному пути Лионеля Месси. Месси – уникальный пример для всех поколений и демонстрация упорства в преодолении больших и малых препятствий. Мы намерены сделать тур доступным на всех континентах. У каждого будет 75 минут вдохновения, эмоций и развлечений», – заявили соучредители Primo Entertainment Андрес Нафтали и Дэвид Розенфельд.

Компания Moment Factory объединяет людей, реализуя различные проекты, мы стремимся вызывать чувство коллективного чуда и взаимосвязи. Благодаря этому опыту мы имеем честь объединить захватывающие истории и интерактивные технологии для создания уникальной встречи между аудиторией и легендой Месси». Сакчин Бессет, соучредитель и исполнительный креативный директор компании Mount Factory