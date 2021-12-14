Тик-токеры нарисовали арт-объекты в Москве с помощью велосипеда в новом проекте «Рисовелик»

В декабре в интернете запускается проект «Рисовелик», участниками которого стали популярные тик-токеры. Каждый из них отправился на улицы Москвы и попробовал создать собственный арт-объект с помощью велосипеда и GPS-трекера. Спойлер: получилось круто!

Одной из идей проекта стала демонстрация развития городской среды в России. «Городская среда в Москве, да и вообще в России, сейчас очень активно развивается, появляется много новых возможностей, которых не было еще буквально 5-10 лет назад. Мы хотели показать, что жизнь становится комфортнее. Есть много критериев, по которым это считывается, но нам хотелось продемонстрировать это в необычном формате. Не просто снять ролик, а сделать из этого шоу. Так и появилась идея с велосипедами. Но ездить по существующим велодорожкам довольно скучно, поэтому мы придумали рисовать на карте города огромные картины с помощью GPS-трекера. Каждый участник воплотил свой арт-объект, проложив маршрут по Москве и проехав его на велосипеде, а трекер это зафиксировал. В итоге мы получили пять классных рисунков. Было очень весело!» — рассказывает ведущий и идейный вдохновитель проекта Сергей Щуцкий.

Сейчас все больше набирает популярность тренд на экологичность. И на этом фоне велосипед стал одним из самых популярных видов транспорта и символом развитой городской инфраструктуры. Это объясняет, почему во многих европейских странах большинство людей ездят на велосипедах. Проект «Рисовелик» нацелен на освещение велотренда в России. По всей стране появляется много велодорожек, а инфраструктура развивается с упором на то, что велосипедисты – неотъемлемая часть городской жизни и в будущем их число будет только расти. А также стоит отметить, что изображение картин на картах городов тоже становится популярным хобби. К движению GPS-арт присоединяются любители бега, велоспорта, плавания, прогулок и автопутешествий по всему миру.

В качестве art-велосипедистов себя попробовали тик-токеры Аня Оушен, Ярослав ZaZu, Матвей Балов и Son Leo. «Проект очень крутой! Я не часто езжу на велосипеде, поэтому было интересно попробовать себя, плюс я очень хотела нарисовать свой арт-объект в Москве, который олицетворял бы мое отношение к жизни. Честно говоря, я не могла представить, как я справлюсь с этой задачей, потому что рисунок я выбрала довольно сложный, но получилось даже круче, чем я ожидала!» — поделилась своими эмоциями Аня Оушен.

Кроме того, что блогеры создали собственные арт-объекты, «Рисовелик» запустил челлендж по всей стране, к которому может присоединиться любой желающий. Нужно только создать рисунок с помощью GPS и велосипеда на карте своего города, а затем выложить его в социальных сетях с хештегом #рисовелик. Создателя лучшей работы ждет приз от проекта — новый велосипед!

Эпизоды проекта выйдут в социальных сетях Instagram, Вконтакте, Одноклассники, TikTok и на платформе YouTube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».

Социальные сети проекта:

Instagram:

https://instagram.com/risovelik?utm_medium=copy_link

Социальная сеть «ВКонтакте»

https://vk.com/risovelik

Социальная сеть «Одноклассники»

https://ok.ru/group/60916540833937

Youtube

https://youtube.com/channel/UCwzKCEB6qgP_ebpNmNh3JtQ

TikTok

https://vm.tiktok.com/ZSee3Yx2E/

Официальная страница сайта Рисовелик

http://risovelik.ru