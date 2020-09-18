Тимощук Алексей Борисович дал совет, как выбрать прибыльную нишу в бизнесе

Общество
18 сентября 2020

Зачастую начинающие предприниматели идут в бизнес ради прибыли и ради неё же идут ва-банк, поэтому возможность прогореть выглядит для них как страшный сон. Статистика говорит о том, что большинство бизнесменов совершают роковые ошибки ещё в начале пути — им трудно даётся выбор направления в бизнесе, так как всегда имеет место противостояние рентабельности, собственных желаний и простоты ведения бизнеса. Предприниматель Тимощук Алексей Борисович считает, что для правильного выбора направления в бизнесе достаточно выполнить всего пять простых шагов.

Как выбрать направление в бизнесе?

  • Подумайте, какой персональный вклад вы сможете внести

Первое время вы будете руководствоваться своим опытом и знаниями, а также реализовывать своё видение. Поэтому на данном этапе важно понять, какими знаниями вы обладаете и что умеете.

  • Проведите анализ рынка

Посмотрите, чем занимаются ваши потенциальные конкуренты, выделите особенности каждой организации и сделайте выводы по позиционированию собственного бизнеса. Вы не обязаны изобретать что-то новое и неповторимое, но так вы получите возможность сделать лучше конкурентов и уйти на пару шагов вперёд от них.

  • Устройте мозговой штурм

У вас должно быть несколько вариантов на примете, из которых вы впоследствии выберете самый подходящий. Предприниматель Тимощук Алексей Борисович рекомендует подобрать как минимум один вариант ниши «для сердца», один — для прибыли и один — для общественной полезности, чтобы затем совместить их и получить уникальную идею для бизнеса. Если же вам удастся найти нишу с низкой конкуренцией или вовсе отсутствующую на рынке, можете воспользоваться этим шансом, но сначала убедитесь в том, что вам это по силам.

  • Продумайте приблизительный план

Учтите в нём предполагаемые возможности и риски. Продумайте его настолько детально, насколько это возможно и, когда у вас уже не останется вопросов по реализации этого плана, переходите к следующему шагу. Если возникают сомнения о востребованности вашего бизнеса, проведите социологическое исследование и подготовьте план, максимально приближающий вас к удовлетворению запросов потребителей.

  • Реализуйте ваш бизнес-план

Чтобы эффективно перейти от плана к действию, нужно уметь оценивать свои действия наперёд. Когда план составлен, но по ходу реализации что-то идёт не так — это нормально. Главное — вовремя это заметить и скорректировать.

И помните, что не ошибается только тот, кто ничего не делает! Сдаться никогда не поздно, но сначала вы просто обязаны попробовать начать своё дело.

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