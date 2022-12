ТОП-3 Дед Морозов ЧМ-2022 по футболу

В уходящем 2022 году самым ярким событием в футболе стал Чемпионат мира в Катаре. Болельщики наслаждались интереснейшей игрой своих фаворитов, которые накануне нового 2023 года стали настоящими волшебниками. Предлагаем вам рейтинг Дедов Морозов, не только подаривших всем захватывающие дух эмоции, но и известных своей благотворительной деятельностью.

Самый главный

Главный дед Мороз — это, бесспорно, Лионель Месси в обличии аргентинского Папа Ноэля. Легендарный футболист, семикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный обладатель «Золотой бутсы» на протяжении всей своей карьеры активно занимается благотворительностью. Он помогает Детскому фонду ООН и является послом доброй воли ЮНИСЕФ. У него есть собственная благотворительная организация — «Фонд Лео Месси», которая помогает детям получить медицинскую помощь и образование. Кстати, кроме спортивных наград два года назад он получил приз Champion for Peace of the Year, который вручается за приверженность делу мира, решение социальных проблем и служение обществу.

На мундиале 2022 Месси не расслаблялся, и преподнес своим фанатам достаточно прекрасных моментов, чтобы этот чемпионат запомнили надолго.

Самый щедрый

Французский Пэр Ноэль — Килиан Мбаппе — чемпион мира и одним из лучших молодых игроков. Более полутора миллионов евро — все премиальные за игру в сборной Франции — пожертвовал на благотворительность за свою карьеру этот прекрасный юноша. В 2020 г. Мбаппе учредил фонд Inspired by KM, который помогает детям из неблагополучных семей. На ЧМ-2022 он стал единоличным лидером по результативным действиям и может стать лучшим бомбардиром мундиаля.

Самый эффективный

Бруну Фернандеш — португальский Пай Натал — победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА и обладатель Кубка Португалии. Когда грянул ковид, футболист присоединился к волонтерам и лично доставлял нуждающимся еду и предметы первой необходимости. В нынешнем году вместе со своим сокомандником он организовал сбор средств для помощи пострадавшим от военных действий детям. В мундиале 2022 Бруну отметился яркой результативной игрой и стал третьим лучшим футболистом по версии портала Goal.com.