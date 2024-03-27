TUMI дебютирует с женской коллекцией Asra с новым глобальным амбассадором бренда Мун Гаён

Международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и образе жизни, представил Asra — последнюю коллекцию женских сумок. Чтобы отметить совершенно новую коллекцию и развивающуюся женскую категорию бренда, компания TUMI выбрала знаменитую южнокорейскую актрису Мун Гаён (Mun Ka Young) в качестве лица новой коллекции. Эта кампания стала ее первой для бренда.

TUMI DEBUTS WOMEN’S ASRA COLLECTION WITH CAMPAIGN STARRING NEW GLOBAL BRAND AMBASSADOR, MUN KA YOUNG

Коллекция включает в себя три разных размера и четыре привлекательных цвета – основной матовый черный TUMI и три сезонных цвета: «лунный свет», «драгоценный розовый» и «пурпурный закат». Последний представляет собой яркую цветовую гамму, вдохновленную красивыми пейзажами острова Сентоса в Сингапуре.

«Компания TUMI очень рада расширить свои женские предложения с запуском Asra, демонстрируя, что мы предлагаем больше, чем просто ультрасовременный багаж. У нас есть аксессуары и красивые изделия, которые служат идеальным дополнением к активному образу жизни, — сказала Джилл Крайзельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу и онлайн-торговле. — Мы рады приветствовать Мун Гаён в качестве нашего нового глобального посла в TUMI. Она воплощает в себе все, что мы хотим, чтобы чувствовала женщина TUMI: уверенность, успех и силу».

Чтобы представить коллекцию, компания TUMI сотрудничала с Мун Гаён в рамках кампании, которая передает элегантность и современную привлекательность коллекции Asra. Кампания, снятая режиссером C Prinz и фотографом Биби Корнехо Бортвик (Bibi Cornejo Borthwick), показывает Мун с сумкой Asra, исследующей классическое архитектурное пространство, похожее на музей. Ее сумка без усилий направляет ее по всей комнате, когда она сливается с дубликатами себя, захватывая суть текучести и изящества коллекции.

«Для меня большая честь быть лицом новой коллекции сумок Asra от TUMI, — сказал Мун. — Я долгое время была поклонником TUMI, и я в восторге от того, что они исследуют свежие силуэты. Красота и универсальность — большая часть моей жизни, и с TUMI эти сумки идеально подходят для любого путешествия».