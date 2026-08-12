Законодательство в сфере государственной помощи гражданам, пострадавшим от атак БПЛА, требует корректировки, считает предприниматель и разработчик радиоэлектронных систем Александр Барашков. Он предложил депутату Госдумы РФ Владиславу Даванкову выработать единый подход к поддержке людей, столкнувшихся с последствиями подобных происшествий.

В центре внимания инициативы находится вопрос защиты гражданского воздушного пространства и оказания своевременной помощи владельцам поврежденного имущества. По словам Александра Барашкова, государству необходимо системно решать обе эти задачи, обеспечивая пострадавшим эффективную поддержку.

Предприниматель считает: следует урегулировать порядок компенсации ущерба, нанесенного частным домам, автомобилям и инфраструктурным объектам беспилотниками либо их обломками. Сейчас выплаты в подобных случаях чаще всего осуществляются за счет региональных и муниципальных бюджетов, возможности которых остаются ограниченными.

Финансовую ответственность за полное возмещение такого ущерба предлагается закрепить за федеральным бюджетом. Соответствующие положения, как считает Александр Барашков, необходимо отразить в отдельном законопроекте. Реализация такого механизма позволит унифицировать подход к выплатам и обеспечить гражданам оперативную поддержку независимо от места их проживания.

Предприниматель считает целесообразным создание профильной рабочей группы. Ее участники должны определить необходимые изменения и подготовить поправки в законодательство. Барашков выразил готовность войти в состав такого объединения в качестве профессионального эксперта.

Как известно, Александр Барашков является основателем «Лаборатории Гагаринг», занимающейся разработкой и производством отечественных радиоэлектронных систем для беспилотных комплексов. Накопленные знания позволяют предпринимателю учитывать отраслевую специфику при формировании предложений по совершенствованию законодательства.