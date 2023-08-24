Участниками третьей смены «Помогать» на территории смыслов» стали 350 молодых людей

9 августа на «Территории смыслов» платформы Росмолодёжь.События подвели итоги работы третьей смены «Помогать», которая объединила 350 представителей социально-ответственного бизнеса, благотворительных фондов, молодых преподавателей обществознания и экологов. Впервые за всю историю форума в нем принимали участие 50 подростков в возрасте от 14 до 17 лет – представители Движения Первых.

За время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых Мастер смены – министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Архитектор смены – генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева и другие.

В заключительный день деловой программы на встрече с молодёжью министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важную роль волонтёров-медиков в системе здравоохранения, тот неоценимый вклад, который они внесли в период пандемии и вносят сейчас в различных направлениях деятельности: «От того, как вы сформируете отношение к собственному здоровью, как вы будете продвигать активную жизненную позицию и доносить её до своего окружения, будет зависеть здоровье всего общества. Человек, обладающий знаниями, всегда живёт дольше и меньше болеет. Основная наша задача – сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни».

На церемонии закрытия руководитель федеральной дирекции Форумов Росмолодёжи, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи» Екатерина Антонова, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подвели итоги третьей смены «Помогать».

«Все эксперты отметили высокий уровень представленных на смене проектов. Но мало придумать его, важно завершить и довести до ума начатое. Возможно, от этого будет зависеть ваше будущее. Сегодня многие организации испытывают кадровый голод. Мы всегда ищем ребят, готовых работать. Даём вам все возможности для вашего личностного роста. Воспользуйтесь этой поддержкой сегодня, чтобы построить ваше завтра», – обратилась к участникам Екатерина Антонова.

Андрей Бетин в своей речи обратился к цифрам, отметив, что на смене представлены участники из 76 регионов страны, 91 участник никогда до этого не участвовал ни в одном форуме.

«Пусть проведённое на форуме время станет одним из самых запоминающихся мгновений в вашей жизни. Я уверен, что вы обрели огромное количество новых связей и новых друзей, развили новые компетенции. И всего этого вы достигли за пять дней. Вы разработали больше 50 социальных проектов. Пусть это будет ваш вклад в развитие большой страны», – подытожил ректор Мастерской управления «Сенеж».

«Я уверена, что многое из того, что вы здесь обсудили, войдёт не только в историю форума, но и в историю нашей страны. Надеюсь, что с такой же стремительной скоростью, с которой меняется «Сенеж», работает и ваше мышление. Пусть эта энергия мысли в вас не останавливается, чтобы вы могли передавать свои знания другим. Мы можем больше, когда мы вместе», – подвела итоги смены советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Мадлен Батурина.

В течение всей смены участники, объединившись в команды, создавали проектные решения по трекам «Человек», «Страна», «Семья», «Общество», «Государство». За несколько часов до церемонии закрытия состоялась презентация их инициатив, направленных на поддержку института семьи, социальную адаптацию пожилых людей, сохранение культурных ценностей, развитие внутреннего туризма и работу с людьми с ОВЗ.

На форуме были организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодёжи: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».

Состоялась презентация Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи. Заявки на участие уже можно подавать на сайте fest2024.com.

В рамках реализации «Программы добрых дел» состоялся волонтёрский выезд в Солнечногорск. Добровольцы со всей России приняли участие в мероприятиях по благоустройству территории города и стали соавторами произведений стрит-арта на арт-субботнике.

В рамках всероссийской акции #МыВместе, организованной Росмолодежь.Добро, на форуме была организована «Ярмарка добра». Кроме того, на протяжении всего форума работает «Добрая почта #МЫВМЕСТЕ» для поддержки участников СВО.

У каждого участника был шанс осуществить свою инициативу с помощью конкурса Росмолодёжь.Гранты. Заявки принимались по шести номинациям: проекты по развитию и поддержке добровольчества, по работе с людьми с ОВЗ, направленные на экологическое просвещение и профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи, а также идеи международного сотрудничества и популяризации спорта и ЗОЖ.