Участники II Международной педагогической конференции обсудят тенденции развития высшего образования

Вторая Международная педагогическая конференция будет посвящена тенденциям развития высшего образования и многим другим актуальным вопросам. В Москве готовится к проведению форум на тему «Открытая школа в глобальном мире: ценности, которые нас объединяют» – торжественное открытие мероприятия состоится 20 февраля 2022 года. Эксперты в сфере образования как из России, так и из других стран мира, включая Германию, Италию, Турцию, Бразилию, Китай, Нидерланды, Швейцарию, станут участниками конференции.

Сообща ведущие иностранные и российские эксперты постараются ответить на ряд актуальных вопросов: важно ли для школы международное сотрудничество; является ли система российского школьного образования конкурентом зарубежному; насколько нынешняя политическая ситуация разъединила педагогическое сообщество. Заместитель декана, кандидат экономических наук, доцент ФУП МГУ Иван Алешковский предложит поделиться мнением о развитии высшего образования в эпоху пандемии COVID-19. Кандидат педагогических наук, проректор МГПУ Кирилл Баранников расскажет о трансформациях в школьном образовании.

Зарубежные гости также выступят на форуме. От профессора Джузеппе Ле Порто участники конференции услышат об инклюзивном образовании в итальянских школах. Директор Всемирных школ IB (Швейцария, Нидерланды) Адриан Кирни познакомит с историей IB и золотыми стандартами обучения. Рикардо Базан, доктор философских наук, руководитель кафедры механики и инженерии Университета Рондонополиса (Бразилия) представит доклад о едином мировом педагогическом сообществе как ресурсе развития образовательной системы: от Германии до Бразилии.

В состав программы конференции включены также дискуссии, презентация новейших педагогических разработок, практические мастер-классы.