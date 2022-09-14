Уоллес Далримпл назначен директором по безопасности ETS

Президент и генеральный директор ETS Амит Севак (Amit Sevak) объявил о назначении Уоллеса Далримпла (Wallace Dalrymple) на вновь созданную должность директора по безопасности. Далримпл будет отвечать за систему безопасности и обеспечение эффективной и согласованной стратегии и управления организацией в областях информационной безопасности и управления общеорганизационными рисками, а также возглавлять департамент целостности тестирования.

«Безопасность имеет важнейшее значение для расширения нашего глобального влияния, обеспечивая в то же время первоклассное обслуживание новых и существующих клиентов с помощью инновационных технологий, — заявил г-н Севак. — Я уверен, что Уоллес обеспечит защиту, которая будет поддерживать и укреплять нашу целостность во всех сегментах образования и тестирования, что имеет решающее значение для успеха нашей компании».

На посту директора по безопасности Далримпл поможет ETS упрочить свою роль лидера в области безопасности тестирования — одного из важнейших столпов комплексного процесса тестирования в организации, обеспечивающего достоверность и надежность результатов любых из проводимых оценок. Севак заявил, что назначение Уоллеса на новую должность директора по безопасности подчеркивает приверженность ETS поддержанию высочайшего уровня безопасности и расширению возможностей в этой области.

«Я с нетерпением жду начала работы над обеспечением безопасности в ETS, что позволит компании и дальше создавать надежные оценки, генерировать точные результаты и обеспечивать безопасность процесса, который приносит огромную пользу всей индустрии образования и профессионального развития, — заявил г-н Далримпл. — Во благо наших клиентов — тех, кто проходит тестирование, организаций и многих заинтересованных лиц по всему миру — мы обязаны, как и прежде, предлагать лучшие в своем классе продукты и предложения, которых они ожидают от ETS».

Далримпл работает в сфере информационных технологий уже почти 30 лет, направляя транснациональные компании и помогая им ориентироваться в постоянно меняющемся мире угроз. Он имеет успешный опыт реализации корпоративных программ информационной безопасности в ведущих компаниях, обеспечении безопасности брендов, непосредственно взаимодействующих с клиентами, обеспечении безопасности в качестве отличительного фактора и согласовании глобальных программ управления рисками с концепцией, ценностями и целями организации. В последнее время Далримпл занимал пост директора по информационной безопасности в Emergent, Blue Cross Blue Shield™ of Michigan Mutual Insurance Company, где он создал программу информационной безопасности, поддерживающую более 20 организаций здравоохранения по всей территории США в строго регулируемой отрасли. Ранее он работал на руководящих должностях в области безопасности в потребительском сегменте и цифровом маркетинге в компаниях Dialog Direct и General Motors™.