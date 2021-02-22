Увеличен экспорт энергоресурсов Россией в страны Европы и Азии

Как сообщает «Российская Газета», вопросам экспортных поставок угля было посвящено заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту, проведенное первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Суровые погодные условия заставили многие страны пересмотреть принципы энергопотребления: ветрогенераторы и солнечные батареи не выдержали повышенных потребностей. Германия запустила угольные станции, от которых полностью отказалась Швеция. Шведам пришлось задействовать мазутные электрогенераторы. Поставки российского угля в направлении портов Северо-Запада в январе 2021 года выросли на 21,9%, Юга — в полтора раза, на дальневосточном направлении на 21,1%. На азиатских и европейских рынках цены за тонну угля увеличились почти вдвое, до 70-80 долларов. Потребность в поставках российского угля растет в Индии и Китае: в 40 раз вырос запрос от индийских партнеров, в 10 раз, по оценкам экспертам, вырастет экспорт в Китай.