Увольняющемуся с высокой должности в ЦБ РФ Артему Сычеву пожелал новых карьерных достижений предприниматель Павел Врублевский

Экономика
8 февраля 2022

Известный российский бизнесмен Павел Врублевский прокомментировал новость, связанную с уходом со своего поста первого замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева. Предприниматель высоко оценил профессионализм специалиста.

В записи, опубликованной на собственной странице в Facebook, Павел Врублевский пишет, что из-за увольнения Артема Сычева из ЦБ РФ, регулятор многое потеряет, а позже последствия этого решения почувствует вся страна.

Бизнесмен пожелал Сычеву, посвятившему свыше 10 лет работе над разработкой стандартов информационной безопасности и нормативно-правовой базы в сфере финансов, новых карьерных свершений.

Сам управленец, объявляя о своем решении покинуть пост, уточнил, что смог реализовать план по развитию информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2019-2021 гг. и теперь открыт к новым предложениям о сотрудничестве. Не забыл Сычев и поблагодарить своих коллег, пожелав им успешно завершить начатые дела и получить новые интересные задачи.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

В тройку лидеров своего рейтинга Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA включила Агентство «Тезис»

Политика

Вячеслав Моше Кантор: опыт и знания экс-канцлера Курца будут незаменимы для ЕСТП

Мир

Новую серию Pro Family выводит на рынок Узбекистана Chery

Общество

MEYLE добилась успеха в нескольких гонках сезона 2021 года