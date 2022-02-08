Увольняющемуся с высокой должности в ЦБ РФ Артему Сычеву пожелал новых карьерных достижений предприниматель Павел Врублевский

Известный российский бизнесмен Павел Врублевский прокомментировал новость, связанную с уходом со своего поста первого замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева. Предприниматель высоко оценил профессионализм специалиста.

В записи, опубликованной на собственной странице в Facebook, Павел Врублевский пишет, что из-за увольнения Артема Сычева из ЦБ РФ, регулятор многое потеряет, а позже последствия этого решения почувствует вся страна.

Бизнесмен пожелал Сычеву, посвятившему свыше 10 лет работе над разработкой стандартов информационной безопасности и нормативно-правовой базы в сфере финансов, новых карьерных свершений.

Сам управленец, объявляя о своем решении покинуть пост, уточнил, что смог реализовать план по развитию информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2019-2021 гг. и теперь открыт к новым предложениям о сотрудничестве. Не забыл Сычев и поблагодарить своих коллег, пожелав им успешно завершить начатые дела и получить новые интересные задачи.