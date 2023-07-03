В 2024 году Huawei выпустит полный комплект коммерческого сетевого оборудования 5.5G

Компания Huawei объявила о выпуске полного комплекта коммерческого сетевого оборудования 5.5G к 2024 году на форуме Advanced 5G во время выставки MWC SHANGHAI 2023. Директор Huawei и президент по продуктам и решениям в области ИКТ Ян Чаобинь заявил, что компания намеревается этим выпуском ознаменовать начало эры 5.5G для ИКТ-отрасли.

За последние четыре года процесс развертывания 5G происходил быстро и уже принес существенные финансовые выгоды. На сегодняшний день по всему миру насчитывается более 260 коммерческих 5G-сетей, обслуживающих более 1,2 миллиардов пользователей, и уже 115 миллионов пользуются гигабитными F5G сетями. По мере непрерывного развития сервисных моделей и контента, а также прорывы в таких технологиях, как 3D без очков, для пользователей создаются беспрецедентно новые впечатления. Однако эти новые сервисы требуют больших сетевых возможностей 5G. В отрасли все согласны с тем, что 5.5G станет ключевой вехой в развитии 5G и что она быстро приближается.

Компания Huawei предложила концепцию «эры 5.5G», основанную на комплексном решении, сочетающем в себе всеобъемлющие технологии, включая 5.5G, F5.5G и Net5.5G. Это решение защитит предыдущие капиталовложения операторов в 5G, а также повысит производительность сетей в 10 раз. Эра 5.5G будет включать в себя 10-гигабитную пиковую скорость скачивания и гигабитную пиковую скорость загрузки для удовлетворения все более разнообразных потребностей сервисов. Кроме того, такое решение обновит концепцию отрасли за счет использования таких новых технологий, как пассивный Интернет вещей (IoT), что обеспечит выход на рынок 100 миллиардов IoT-соединений.

Г-н Ян пояснил: «Благодаря четко определенному графику стандартизации эра 5.5G уже готова к технологической и коммерческой проверке. В 2024 году компания Huawei выпустит полный комплект коммерческого сетевого оборудования 5.5G, готового для коммерческого развертывания 5.5G. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы со всеми отраслевыми игроками в процессе перехода к новой эре 5.5G».

Являясь сторонником комплексных решений по 5.5G, компания Huawei сотрудничает с многочисленными игроками по всей отрасли в области исследований и разработок и проверки ключевых технологий 5.5G. В процессе верификации был достигнут значительный прогресс, особенно в отношении гигантских площадей антенного покрытия, лежащих в основе 10-гигабитной скорости скачивания, гибкого доступа к спектру, способствующего реализации гигабитной загрузки и пассивного Интернета вещей (IoT), которые могут обеспечивать 100 миллиардов IoT-соединений. 50G PON – еще одна ключевая технология, способная обеспечивать 10-гигабитные скорости для сверхширокополосных сетей F5.5G и в будущем будет широко использоваться в домашних хозяйствах, студенческих городках и производстве. Компания Huawei сотрудничает более чем с 30 операторами по всему миру в области верификации технологий и их экспериментального применения.

Помимо разработки ключевых технологий для беспроводных и оптических сетей 5.5G, г-н Ян объявил о том, что компания работает над применением технологий AI-native к базовым сетям 5.5G в целях непрерывного расширения сетевых возможностей и доступности. Это позволит реализовывать возможности искусственного интеллекта на самые конечные цели сетей, что позволит им лучше обслуживать множество отраслей. Net5.5G обещает доступ к 10-гигабитным сетям, сверхширокополосную связь и микросекундную задержку по сетям искусственного интеллекта, что позволяет сети служить в качестве сетевого фундамента нового поколения для промышленной цифровизации за счет обеспечения высококачественного сетевого доступа.

Отрасль все еще находится на ранней стадии разработки концепции 6G и только начинает проводить сопутствующие исследования в области ключевых технологий. Именно поэтому многие рассматривают к 5.5G как ступень к будущему развитию. Десятикратное улучшение сетевых возможностей в эпоху 5.5G позволит многим отраслям раскрыть потенциал цифровых технологий.

Выставка MWC Shanghai 2023 пройдет с 28 по 30 июня в Шанхае, Китай. Продукция и решения компании Huawei представлены на стендах E10 и E50 в зале N1 Международного шанхайского выставочного центра SNIEC – Shanghai New International Expo Centre. С участием международных операторов, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения на конференции будут обсуждаться такие темы, как ускорение расцвета 5G, приближение эпохи 5.5G и продвижение интеллектуальной цифровой трансформации 5.5G создает новые коммерческие ценности в таких областях, как связь между людьми, Интернет вещей (IoT) и Интернет транспортных средств (IoV), поддерживая огромное количество отраслей на пути продвижения к интеллектуальному миру.