Распознаем, чистим и адаптируем текст в Р7-Офис

Маркетологу часто приходится работать с исходниками в неудобном виде: дизайнер присылает афишу картинкой, руководитель — скриншот с цифрами, а из этого нужно быстро собрать текст для рассылки и пост для соцсетей. В Р7-Офис есть три инструмента, закрывающие разные этапы этой работы: плагин «Распознавание текста» вытаскивает данные из изображения, плагин «Главред» помогает убрать словесный мусор, а Р7-Ассистент подбирает подачу под конкретный канал.

Покажем процесс на примере афиши вебинара для продавцов маркетплейсов. Открываем текстовый редактор, переходим на вкладку «Плагины», нажимаем «Распознавание текста», загружаем файл, выбираем язык и нажимаем «Распознать». Результат появляется справа от картинки, после чего нажимаем «Вставить в текст». Важно: крупный контрастный текст распознаётся хорошо, а мелкие и бледные буквы могут давать ошибки — после вставки обязательно сверяйте даты и время с оригиналом.

Теперь у нас есть набор фактов, но для письма нужен связный черновик. Пишем текст и чистим его через «Главред»: выделяем фрагмент, на вкладке «Плагины» нажимаем «Главред» — проблемные слова и фразы подсвечиваются, при клике появляется объяснение («канцелярит», «штамп», «лишнее слово»). Главред хорошо находит словесный мусор, но не понимает контекст и не разбирается в тонкостях орфографии, поэтому к его рекомендациям стоит относиться как к подсказке.

После чистки текст стал проще, но письма и посты читают в разных ситуациях. Для письма нужен спокойный деловой тон, для поста — более быстрое вступление с проблемой. Здесь подключается Р7-Ассистент: выделяем исправленный текст, вызываем ассистента правой кнопкой мыши или через панель и даём команду в свободной форме, например «Перепиши текст для деловой рассылки. Сделай тон спокойным и конкретным. Сохрани точное название, дату, время и срок регистрации». Чтобы разместить результат в тексте, нажимаем «Вставить ниже». Для поста просто меняем задачу: «Сделай короткий анонс для соцсетей. Начни с проблемы продавца. Сохрани все факты и условия». Ассистент не вносит изменения автоматически, а предлагает вариант, который можно скопировать или отклонить.

Перед публикацией стоит сделать три проверки: после распознавания сверить цифры и имена с картинкой, после Главреда убедиться, что правки не изменили смысл, после ассистента проверить, что название, дата, время и все обещания участникам остались на месте. Все три инструмента находятся внутри Р7-Офис, не нужно открывать сторонние сервисы и переключаться между окнами — это экономит время на рутине и оставляет больше пространства для содержательной работы.