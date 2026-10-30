Кимрские швеи, выпускавшие респираторы «Лепесток», встретились с ликвидаторами аварии на ЧАЭС

22 октября в городе Кимры собрались участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и сотрудницы предприятия, которые в 1986 году выпускали респираторы «Лепесток» для зоны отчуждения.

«Труд сотрудниц фабрики — швей, сборщиц, раскройщиц, контролёров — был не менее важен, чем работа на реакторе, — отметил председатель совета директоров Кимрской фабрики им. Горького Александр Яковлев. — Работая в три смены, в условиях повышенной секретности и огромной ответственности, они обеспечивали бесперебойный поток средств защиты на ЧАЭС. Многие из этих женщин и сегодня живут в Кимрах и Тверской области, а также работают на фабрике. Встреча с ликвидаторами стала для них возможностью увидеть тех, кого они защищали своим трудом».

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику труженикам тыла и минуты молчания. Затем гости посетили музей фабрики и производство: увидели современную линию выпуска «Лепестка» и смогли попробовать себя в роли оператора, а также ознакомились с автоматизированными линиями.

«”Лепесток” — он почти ничего не весит, грамм двадцать. А тогда, в зоне, он весил больше, чем свинец: за ним была огромная фабрика, целые смены женщин, которых мы никогда не видели. Мы там дышали через эти белые маски и не задумывались, кто их шил. А сегодня я приехал в Кимры — и увидел их лица. Оказывается, всё это время мы были вместе. Просто не знали друг друга», — сказал Борис Грушко, ликвидатор аварии на ЧАЭС, председатель Тверского отделения Союза «Чернобыль».

Позже, в рамках дружественного обеда, состоялся открытый микрофон. Ликвидаторы и сотрудницы фабрики делились воспоминаниями. Завершилась встреча вручением памятных подарков.

«Для нас большая честь принимать тех, кто ценой здоровья и жизни остановил радиационную угрозу, — сказала заместитель генерального директора фабрики Наталья Филиппова. — Наши работницы в 1986 году без отдыха собирали „Лепестки“, понимая, что каждая маска — чья-то защита. Сегодня мы склоняем головы перед ликвидаторами и гордимся, что наш труд стал частью общей истории спасения. Сохранение памяти о тех событиях — наш долг перед будущими поколениями».

Мероприятие стало не только данью уважения героям, но и напоминанием о том, что подвиг ликвидаторов ковался в том числе руками рядовых рабочих. Память о Чернобыле жива, пока мы вместе.

Историческая справка: вклад Кимрской фабрики им. Горького в ликвидацию аварии на ЧАЭС

Кимрская фабрика имени М. Горького (г. Кимры, Тверская область) к 1986 году уже несколько десятилетий была головным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания. С середины 1950-х годов здесь производились респираторы ШБ-1 «Лепесток», разработанные для работы с радиоактивными веществами. К моменту аварии фабрика выпустила более 3 млрд респираторов этого типа — свыше 40% всего производства в стране. После аварии на Чернобыльской АЭС сотрудники фабрики перешли на трёхсменный режим работы. В 1986 году было выпущено и поставлено около 3 миллионов респираторов «Лепесток», а также специализированная защитная одежда для ликвидаторов. Уникальность «Лепестка» заключалась в фильтрующем материале ФПП с электростатическим зарядом. Лёгкий, компактный и высокоэффективный, он стал основным средством защиты органов дыхания для тысяч людей, работавших в зоне отчуждения.