В Амстердаме открывается некоммерческое представительство C-Path

В целях дальнейшего осуществления своей миссии по активизации инноваций, ускоряющих продвижение к более здоровому миру, организация Critical Path Institute (C-Path) рада объявить об открытии некоммерческого представительства в ЕС, Нидерланды, для целенаправленного развития текущей и будущей деятельности в Европе.

Организация C-Path признана мировым лидером в области регуляторной науки и обладает обширными знаниями и опытом в одобрении регулирующими органами инструментов для разработки лекарственных средств (ИРЛС) и новых методик в сотрудничестве с Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Агентством по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Японии (PMDA). Все одобренные регулирующими органами инструменты и методики, применяемые организацией C-Path, доступны бесплатно широкому научному сообществу.

Представительство организации C-Path в Амстердаме будет расширять и дополнять ее деятельность, направленную на улучшение здоровья населения, обмен знаниями и опытом, данными, рисками и затратами, чтобы способствовать ускоренному развитию регуляторной науки во всем мире благодаря содействию государственно-частным партнерствам между биофармацевтическими компаниями, государственными и регулирующими органами, научными учреждениями и организациями по защите прав пациентов в Европе.

«C-Path уже давно работает в Европе, — заявил член совета директоров организации C-Path, в прошлом председатель комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения EMA, доктор наук, магистр наук Томас Салмонсон (Tomas Salmonson). — Мы рады этой возможности развивать существующие и новые совместные проекты для содействия реализации европейских исследовательских программ в области регуляторной науки, а также стратегии EMA в этой сфере на период до 2025 года».

С момента своего основания в 2005 г. C-Path работает над развитием отношений и сотрудничества в Европе наряду с деятельностью в США, направленной на содействие международному сотрудничеству. С тех пор организация C-Path получила значительное число квалификационных заключений и разрешений от ЕМА и имеет большой опыт успешного одобрения ИРЛС и новых методик регулирующими органами: FDA, EMA и PMDA. Эти регуляторные достижения способствовали удовлетворению различных потребностей в разработке медицинской продукции, что позволило преобразить разработку лекарственных средств в различных областях (в том числе в лечении туберкулеза, поликистоза почек, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и синдрома раздраженного кишечника).

«Достижения в области разработки лекарственных средств быстро выходят на мировую арену, и обширный опыт организации C-Path в ускорении процессов разработки и регуляторного одобрения лекарственных средств будет способствовать внедрению инноваций для разработки новых подходов, которые могут быть одобрены регулирующими органами во многих странах, — заявил директор по науке организации C-Path, магистр наук, действительный член Американской коллегии клинических фармакологов, врач Клаус Ромеро (Klaus Romero). — Сотрудничество с европейскими организациями остается одним из наших ключевых приоритетов. Мы рады открытию представительства в Амстердаме и знаем, что это будет способствовать нашим совместным усилиям и ускорению разработки препаратов для лечения некоторых самых сложных в мире болезней». На 20 апреля 2022 г. запланировано проведение вебинара «C-Path в Европе: развитие международной регуляторной науки» («C-Path in Europe: Moving Global Regulatory Science Forward»).