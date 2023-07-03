В Чанше открылась третья Китайско-африканская торгово-экономическая выставка

В Международном конференц-центре Чанши (провинция Хунань) начала свою работу третья Китайско-африканская торгово-экономическая выставка (CAETE, China-Africa Economic and Trade Expo).

По данным Организационного комитета Китайско-африканской торгово-экономической выставки, проходящей в период с 29 июня по 2 июля под девизом «Совместное развитие ради общего будущего», в качестве почетных гостей этой выставки выступают восемь африканских стран, включая Бенин, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар, Малави, Марокко, Мозамбик, Нигерию и Замбию, а также Шаньдун и Хубэй, которые выполняют роль тематических провинций. В рамках этой выставки будет представлено около 20 достижений, включая доклад о китайско-африканских торгово-экономических отношениях и китайско-африканском торговом индексе.

В процессе проведения этой выставки будет организовано около 40 различных мероприятий, включая 9 высокотехнологичных мероприятий, 7 мероприятий, направленных на развитие торгово-экономических связей, 3 специальных семинара и 13 местных специальных мероприятий, охватывающих целый ряд секторов, включая экологически чистую инфраструктуру, таможню и карантин, медицинское обслуживание, сельскохозяйственную продовольственную продукцию, легкую промышленность и текстильную промышленность, промышленные парки, жизнь женщин и молодежи, а также профессионально-техническое образование.

В отличие от предыдущих выставок, эта выставка проводится на платформе с повышенной степенью влияния, включающей в себя большее число первоклассных выставок и значительно увеличенное число стран-участников выставки. По состоянию на 26 июня на этой выставке было зарегистрировано 1590 экспонатов из 29 стран, что на 165,9% больше по сравнению с предыдущим аналогичным мероприятием. Этому также поспособствовало увеличение числа участников до 1 500, что на 70% превышает аналогичный показатель предыдущей выставки. В ходе этой выставки планируется подписание и распространение информации о 218 совместных проектах на сумму 19,1 млрд. долл. США.

Китайско-африканская торгово-экономическая выставка является крупнейшей платформой для экономического и торгового сотрудничества в рамках форума, посвященного китайско-африканскому сотрудничеству. Со времени проведения первой Китайско-африканской торгово-экономической выставки в 2019 году Китай непрерывно расширяет объем импорта товаров из Африки. Сумма контрактов в рамках второй Китайско-африканской торгово-экономической выставки составила 22,9 млрд. долл. США. В течение периода с января по май текущего года объем импорта и экспорта между провинцией Хунань и Африкой достиг 27,01 млрд юаней, что на 54,5% превышает значение этого показателя за аналогичный период прошлого года.