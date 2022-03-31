В Час Земли Санья выключает свет и электроприборы

Каждый год сотни миллионов людей во всем мире ровно на час выключают свет и электроприборы в качестве символического жеста солидарности в рамках экологической акции «Час Земли». 26 марта этого года, по приглашению Всемирного фонда дикой природы (WWF), который является организатором экологической акции «Час Земли», Городской совет Саньи по развитию туризма также принял участие в этой глобальной акции вместе с другими туристическими организациями, чтобы внести свой вклад в международное движение #ShapeOurFuture («Создадим свое будущее») и способствовать развитию экологически устойчивого туризма в Санье, популярном курортном городе, расположенном на южной оконечности китайского острова Хайнань.

В 2022 году акция «Час Земли», проходившая под лозунгом «Создадим свое будущее», стала переломным моментом в чрезвычайной климатической ситуации и поворотной вехой на пути к обеспечению первоочередного внимания вопросам охраны окружающей среды в глобальной повестке дня.

«У нас только один дом, поэтому мы не можем ничего от него требовать. Экологически безответственный туризм и неразумное с точки зрения экологии потребительское поведение могут нанести необратимый ущерб экосистемам, от которых зависит наша жизнь. Будучи гражданами мира, мы все несем ответственность за защиту окружающей среды и за сохранение ее красоты для будущих поколений. Мы надеемся превратить Санью в прибрежный тропический курорт, ориентированный на устойчивое развитие туризма через защиту морской экосистемы и окружающей среды, дальнейшее продвижение межпоколенческих исследований и образования, а также расширение предлагаемого нами ассортимента услуг в области здравоохранения и отдыха», — заявил Альберт Ип (Albert Yip), генеральный директор Совета Саньи по развитию туризма.

Живописный ландшафт и богатство природных ресурсов дают Санье уникальные преимущества для развития устойчивого туризма. Качество воздуха и воды в Санье намного выше, чем в среднем по стране. Кроме того, весь регион покрыт густыми лесами, поэтому, попав сюда, туристы смогут почувствовать себя в настоящем земном раю. Развитая сеть популярных беговых и велосипедных городских маршрутов и надежно защищенные пляжи с кристально чистой прозрачной водой позволяют Санье предлагать гостям чистый экологически безопасный отдых на открытом воздухе без ущерба для окружающей среды.

Помимо солнца, пляжей и роскошных отелей в Санье имеется множество других возможностей для активного отдыха, позволяющих путешественникам поближе познакомиться с живописными окрестностями и больше узнать об охране окружающей среды. Санья также заботится о сохранении богатой местной истории. Приехавшие сюда туристы смогут открыть для себя культуру коренных народов ли и мяо или всей семьей принять участие в увлекательном природоохранном мероприятии по посадке кораллов.

В целях защиты находящихся под угрозой исчезновения диких животных и уникальной экосистемы острова был принят целый ряд нормативных актов, включая запрет на выкапывание кораллов и продажу изготовленных из них товаров. Городской совет Саньи по развитию туризма активно ищет новые возможности для распространения информации об устойчивом туризме и мерах по сохранению красоты острова для будущих поколений в рамках проведения «Часа Земли 2022».

С момента запуска инициативы «Час Земли» в 2007 году она превратилась в крупнейшее глобальное движение по защите планеты, объединяющее миллионы людей более чем в 7000 городов по всему миру. Помимо отключения света и электроприборов в рамках «Часа Земли» проводятся и другие коллективные мероприятия экологической направленности, объединяющие местные сообщества.

В Санье местные туроператоры приняли участие в акции «Час Земли 2022» и внесли свой вклад в защиту окружающей среды, отключив на час электричество в отелях и предоставив их в качестве площадок для проведения мероприятий в честь Матери-Земли. Отель Sheraton Sanya Resort пригласил гостей отдохнуть и послушать музыку при свечах в лобби-баре, а курортный комплекс Intercontinental Sanya Haitang Bay Resort организовал в своем аквариуме яркое водное шоу со светящимися в темноте русалками. Многочисленные популярные туристические достопримечательности Саньи, включая развлекательный комплекс Sanya Haichang Dream Ocean City и центр беспошлинной торговли CNSC Sanya International Duty Free Plaza, также на час выключили освещение с целью продемонстрировать свою поддержку и повысить осведомленность туристов в вопросах охраны окружающей среды.