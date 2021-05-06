В центральном районе Симферополя возводят проект «Симфония»

Группа компания ИнтерСтрой возводит новый проект комфорт-класса в центральном районе столицы Крыма – жилой комплекс «Симфония». Новостройка расположится на улице 51-й Армии, неподалеку от Воронцовского Ботанического сада и парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. Центральный автовокзал Симферополя – в 5 минутах езды.

В рамках проекта запланированы 5 секций 9-этажного дома с 1-, 2х- и 3х-комнатными квартирами, помещения под коммерцию на первых этажах и благоустроенная внутренняя территория. Одновременно строится крытый паркинг на 133 места.

Формат комплекса предполагает создание качественной городской среды – это современный двор, безопасные игровые комплексы, спортивное оборудование.

Покупателям предлагают разнообразные внутренние планировки. Сейчас в продажу выведены 1-комнатные квартиры площадью от 31м², 2-комнатные от 56 м², 3-комнатные от 75 м². Цены на квартиры в ЖК Симфония начинаются от 3,7 млн. рублей. Стоимость квадратного метра составляет 91-118 000 рублей.

ЖК Симфония будет реализован в 4 квартале 2022 года. Сейчас в новостройке проводятся внутренние работы. В прилегающем квартале уже работают магазины, предприятия бытового обслуживания, детский сад, школа, больница, крупный рынок. Маршруты городского транспорта проложены непосредственно по ул. 51-й Армии и соседнему пр. Победы.

Застройщик предоставляет возможность купить квартиру в Симферополе в ЖК Симфония без переплат. Предусмотрено приобретение жилья в ипотеку с господдержкой, с применением материнского капитала и другие варианты сделки. Ипотеку предоставляют

РНКБ, АБ «Россия» и ГЕНБАНК.