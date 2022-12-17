В год пятилетия первый российский хилинг-отель Green Flow Rosa Khutor 4* имеет новые задачи

Green Flow Rosa Khutor, расположенный на высоте 1170 метров в Олимпийской деревне на курорте “Роза Хутор”, был открыт в декабре 2017 года. Green Flow – первый из российских отелей, вошедший в международную ассоциацию Healing Hotels of the World, объединяющую более 100 оздоровительных объектов в 37 странах на 5 континентах. Отмечая пятилетний юбилей, отель продолжает следовать уникальной хилинг-концепции.

Благодаря хилинг-подходу, который позволяет полностью “перезагрузиться” в приятной, стильной атмосфере, без строгих ограничений, отель неизменно популярен – ежегодно его гостями становятся более 20 000 туристов. Все больше людей приезжает, чтобы не только отдохнуть, но и привить новые полезные привычки, изучить, как различные факторы или действия могут отразиться на работе организма. В январе-сентябре 2022 года средняя загрузка отеля составила 83%. Финансовые результаты периода также стали рекордными. Показатели стали самыми высокими за 5 лет работы, что еще раз подтверждает успешность и важность выбранной концепции.

Green Flow Rosa Khutor больше чем отель, это образовательно-просветительский проект: в Green Flow планируют начать сопровождать гостей не только во время отдыха, но и на постоянной основе в онлайн-формате. Так же в наступающем сезоне гостям будут представлены новые нутрициологические и психологические хилинг-программы.