В информационном бюллетене NetX 2025 Huawei представила модель GUIDE

На онлайн-брифинге компании Huawei для представителей СМИ и аналитиков, предваряющем мероприятие MWC Shanghai 2021, руководитель Отдела маркетинга каналов связи и реализации комплексных решений компании Huawei Пэн Сун (Peng Song) произнес вступительную речь под названием «NetX 2025: The Path to Future Networks» («NetX 2025: путь к будущим сетям»). Во время этого выступления г-н Пэн объявил о выпуске информационного бюллетеня NetX 2025 с подтверждающими данными, основанными на результатах исследований и анализа компании IDC. В этом документе представлена модель GUIDE, в которой разъясняется, как будут выглядеть сети операторов в перспективе.

За последние два десятилетия коммуникационные услуги эволюционировали с уровня, обеспечивавшего только телефонную связь, до обмена информацией самых различных типов, включая данные, видеосигналы и многие другие. Наряду с коммуникационными услугами, для удовлетворения растущих потребностей были разработаны беспроводные, транспортные и информационные технологии.

По словам г-на Пэна, по мере ускорения перехода к интеллектуальному обществу все отрасли вступают в цифровую эпоху, где ИКТ-инфраструктура будет играть жизненно важную роль в цифровой экономике. Планирование целевых сетей для всех сценариев обслуживания является ключом к новому росту операторов. При планировании целевых сетей, ориентированном на коммерческий успех, отрасль должна действовать с учетом сущности бизнеса. Телекоммуникационные сети неизбежно столкнутся с грандиозными изменениями, необходимыми для адаптации к новым сервисным и технологическим потребностям. Поэтому операторам потребуется составить планы целевых сетей сегодня, чтобы суметь воспользоваться новыми возможностями завтра.

В своей вступительной речи г-н Пэн представил концепцию Huawei в отношении целевой сети операторов 2025 года. С точек зрения коммерческого успеха и технологических возможностей компания Huawei полагает, что целевая сеть должна иметь пять характеристик: повсеместный охват гигабитными каналами, сверхавтоматизация, интеллектуальное многооблачное сетевое взаимодействие, дифференцированное обслуживание и гармония с окружающей средой.

Повсеместный охват гигабитными каналами необходим целевым сетям для предоставления цифровых сервисов своим пользователям. Гигабитные сети являются тем фундаментом, на котором может основываться рост экономики отдельной компании, города и даже целой страны. Возможность подключения к гигабитным каналам является самым основополагающим требованием для реализации таких производственных систем, как среды виртуальной и дополненной реальности, промышленные камеры и сбор производственных данных.

Сверхавтоматизация имеет важнейшее значение для целевых сетей с применением интеллектуальных средств эксплуатации и технического обслуживания. С массовым развертыванием сетей 5G и увеличением числа операторов, запускающих сервисы цифровизации отраслей, масштабы и сложность сетей лавинообразно растут. Операторы должны обеспечивать возможности для сверхавтоматизации за счет внедрения систем обработки и анализа больших данных и интеллектуальных технологий. Сети операторов могут повышать свою ценность посредством рациональной автоматизации сложных задач и облегчения человеческого труда.

Интеллектуальное многооблачное взаимодействие создает платформу целевых сетей для агрегации услуг. Многолетние разработки позволили облачным технологиям эволюционировать от традиционных ИТ к облачным вычислениям, а затем и к системам, полностью ориентированным на реализацию в облаке. Переход предприятий на цифровые технологии привел к превращению ИТ-систем в облачные, а многооблачное взаимодействие на данный момент стало необходимым для удовлетворения требований в отношении контроля затрат, надежности обслуживания и многооблачного обеспечения работоспособности систем в аварийных ситуациях. Эти изменения обусловили появление новых требований к интеллектуальному многооблачному взаимодействию и открыли перед операторами новые возможности для конвергенции облачных сетей.

Дифференцированное обслуживание является ключевым фактором, который обеспечивает целевым сетям возможности для содействия успеху предприятий. Суть дифференцированного обслуживания заключается в бизнесе, а суть бизнеса — в монетизации. Появляется все больше практических подтверждений того, что дифференцированное обслуживание может приносить дополнительный доход. Например, на рынках корпоративного и государственного секторов фондовые биржи готовы платить за аренду в 10 раз больше при сокращении сетевой задержки на 1 мс. Для операторов дифференцированное обслуживание подразумевает как модель обслуживания на максимально высоком уровне, так и детерминированную модель обслуживания. Хорошее качество обслуживания может удовлетворять личные потребности пользователей, а дифференцированное обслуживание позволяет операторам приобретать новые выгоды.

Гармония с окружающей средой предполагает ориентацию целевой сети на принципы социальной ответственности и является частью стратегии устойчивого развития ведущих операторов по всему миру. Операторы должны непрерывно внедрять новейшие продукты и технологии для экономии энергии, сокращения выбросов и развития экономики замкнутого цикла. Кроме того, они должны побудить предприятия отрасли к сотрудничеству в целях построения общества с низкими углеродными выбросами путем обеспечения экологически чистых соединений, услуг, средств эксплуатации и технического обслуживания и прикладных систем за счет внедрения инноваций в оборудование, системы электропитания, развертывание сетей, центры обработки данных, производственную деятельность и прикладные технологии.

В информационном бюллетене NetX 2025, представленном на брифинге, предваряющем открытие MWCS, разъясняется подход компании Huawei к целевым сетям операторов, включая стимулирующие факторы концепции NetX 2025, а также модель GUIDE, характеризующую NetX 2025, рекомендации по развитию NetX 2025 и важные инновационные технологии на период до 2025 года.

Завершая свою речь, г-н Пэн заявил, что модель GUIDE концепции NetX 2025 для операторов отражает точку зрения компании Huawei на будущие сети операторов и развитие их сервисов. Компания Huawei стремится сотрудничать с операторами и производственными отраслями в целях изучения перспектив и построения целевых сетей, ориентированных на будущее, и достижения их коммерческого успеха к 2025 году.