В городе Кимры состоялась донорская акция, ставшая стартом большого движения

16 сентября 2026 года в Доме народного творчества в городе Кимры состоялась донорская акция, организованная Кимрской фабрикой им. Горького при поддержке Министерства промышленности и торговли Тверской области, Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России, Тверского регионального отделения Российского союза промышленников, предпринимателей и администрации Кимрского муниципального округа. Мероприятие дало старт развитию донорского движения в городе и стало шагом к расширению донорства в Тверском регионе.

Медицинское сопровождение акции обеспечила выездная бригада ГБУЗ Тверской области “Станция переливания крови”. Специалисты организовали все этапы донации, следили за соблюдением медицинских стандартов и заботились о комфорте доноров. Бригада работала в мобильном формате, поэтому количество мест было ограничено, а сдача крови проходила по предварительной записи.

В акции приняли участие более 67 человек. Половину участников составили студенты Савеловского и Кимрского колледжей.

“Поддержка корпоративного донорства крови — одно из приоритетных направлений работы Союза машиностроителей, — говорит координатор молодёжных проектов, член регсовета Тверского РО Союза машиностроителей России ТВЗ Артём Козлов. — Донорская акция в Кимрах проходит впервые, и мы рассчитываем, что она станет регулярным событием. Особого внимания заслуживает коллектив Кимрской фабрики им. Горького: их команда взяла на себя основные организационные задачи. Выражаем отдельную благодарность Министерству промышленности и торговли за содействие в расширении круга участников”.

Майя Числова, заместитель директора Кимрского колледжа по учебно-производственной работе, отметила важность донорства для помощи нуждающимся, в том числе участникам СВО.

“Мы рассказали студентам об акции и пригласили поучаствовать. Кроме того, каждой группе студентов мы направили информационные материалы о подготовке к донации. Ребята волновались, но проявили решительность. Многие признались, что давно мечтали стать донорами. Важно, что молодежь осознает: донорская кровь спасает жизни и необходима тем, кто защищает нас на передовой”, — сказала Майя Числова.

Наталья Филиппова, заместитель генерального директора Кимрской фабрики им. Горького, выразила надежду, что подобные акции будут проводиться ежегодно.

“Такие мероприятия объединяют людей и дают возможность помочь тем, кто оказался в непростой ситуации. Хотим сказать большое спасибо всем, кто поддержал нашу акцию и принял в ней участие”, — поделилась Наталья Филиппова.

В рамках мероприятия организована выставка оригинальных полотен творческого объединения Ордена Трудового Красного Знамени и ордена Красной Звезды Студии военных художников имени М. Б. Грекова, включая работы Александра Левченкова и Василия Куракса. Экспозиция была посвящена храмовой архитектуре и духовности, что способствовало созданию атмосферы единства материального и духовного, милосердия и красоты. Посетители могли не только сдать кровь, но и прикоснуться к высокому искусству, отражающему непреходящие нравственные устои.

Первый опыт проведения акции показал, что потенциал для развития устойчивого корпоративного и общественного донорства есть. Для города акция стала не просто медицинской процедурой, а значимым социальным событием: каждый, кто в этот день сдал кровь, внёс вклад в сохранение жизни и здоровья людей и поддержал формирование донорского движения в регионе.