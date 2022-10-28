V Медиафорум — важный шаг на пути к справедливому международному информационному партнерству

С 1 по 3 ноября в Ярославле в отеле «Royal Hotel Spa & Wellness» пройдет пятый международный «Медиафорум-2022: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности». Медиаэксперты, журналисты, дипломаты, юристы и политологи обсудят самые острые проблемы медиа в современном мире и постараются найти их решение.

Среди актуальных вопросов этого года на повестке спикеров форума – манипулирование общественным мнением через СМИ в ущерб обществу, причины создания культуры отмены, заказная журналистика эпохи постправды, взаимодействие молодой аудитории с объективной информацией, методы и технологии защиты правительственных сайтов и центральных российских СМИ.

В работе медиафорума запланировано участие более 80 экспертов из разных стран мира, среди которых США, Франция, Япония, Швейцария, ОАЭ, Германия и другие. Как и в прошлом году, мероприятие уже обещает стать площадкой для плодотворного обсуждения перспектив качественной и объективной журналистики.

Проблема обеспечения свободы слова в СМИ и соблюдения прав человека в условиях развития информационных технологий обостряется на фоне нестабильных международных отношений. Силами глобального медиасообщества и специалистов из разных стран по информационным технологиям, праву и политологии организаторы форума предлагают выработать общие принципы выживания настоящей объективной журналистики и обеспечения безопасного обмена информацией.

Председатель оргкомитета Медиафорума, главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян отметил: «В нашу эпоху – эпоху стремительного распространения данных и крайней незащищенности человека, журналиста и целого государства перед опасностями информационных войн – сближение позиций международного экспертного сообщества становится важнейшим условием для отстаивания настоящей, честной, объективной журналистики. Мы уверены, что пятый Медиафорум в Ярославле станет важным шагом на пути к справедливому международному информационному партнерству».

Информация о Медиафоруме

Медиафорум впервые прошел в 2018 году в столице Словакии Братиславе и сразу привлек внимание журналистов не только в России и Европе, но и во всем мире. В условиях нестабильной политической ситуации, неутихающих информационных войн и постоянного столкновения общечеловеческих норм с меняющимися принципами работы медиа дискуссии в рамках мероприятия стали как никогда актуальными.

На открытии первого форума в 2018 году посол РФ в Словакии Алексей Федотов отметил: «Тема медиафорума очень важна своей актуальностью и остротой постановки. Мы видим, как преследуют журналистов за честное выполнение профессиональных обязанностей. Необходим международный механизм их защиты. Он поможет сохранить профессионализм и объективность СМИ».

Программный специалист Департамента свободы выражения мнений и развития СМИ сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Мариус Лукошунас выделил основные проблемы, которыми озабочено международное сообщество: «В области независимости СМИ наблюдается тенденция к уязвимости – усиление зависимости от государственных и корпоративных субсидий. В ряде регионов происходит снижение доверия к журналистам. Но, с другой стороны, мы видим, что растет сопротивляемость сектора против посягательств на независимость. В Центральной и Восточной Европе мы видим тенденцию к ухудшению. Общее снижение уважения к свободе средств массовой информации, усиление давления с применением цифровых атак на журналистов, например, онлайн-домогательства, оскорбления, фабрикация уголовных дел и т.д.».