В Московской области снова начнут работать школы для пациентов с сахарным диабетом

9 марта стартовал совместный пилотный проект секции «Здравоохранение и ЗОЖ» Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского при организационной поддержке ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России и ГБУ МО «НПЦ КЭА МЗ МО», а также финансовой поддержке ГЕРОФАРМ. Он направлен на возрождение школ для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа в нескольких районах Московской области.

В ближайшие два месяца пройдут 8 образовательных модулей в Красногорске, Химках, Люберцах, Реутове, Звенигороде, Наро-Фоминске, Клину, а также на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. В рамках пилотного проекта планируется обучить около 200 человек.

Александр Васильевич Древаль, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Московской области: «Сегодня в Московской области около 14 тысяч пациентов с сахарным диабетом 1 типа и более 220 000 – с сахарным диабетом 2-го типа. И с каждым годом эти цифры растут. Специфика заболевания не позволяет ограничиваться исключительно информацией, которую врач успевает дать пациенту в рамках приема. И терапевтическое обучение в данном случае приобретает особую роль, способствуя эффективному контролю заболевания, улучшению качества и увеличения продолжительности жизни. Это комплексная работа с сознанием человека, который столкнулся с серьезным заболеванием и вынужден перестроить свой образ жизни в соответствии с рекомендациями по лекарственной терапии, питанию, физической активности, в основе которых ключевое значение приобретает самоконтроль. В настоящее время сложившаяся непростая эпидемиологическая ситуация привела к тому, что на территории Московской области работа ряда школ для пациентов с сахарным диабетом была прекращена, поэтому запущенный пилотный проект сегодня особенно актуален».

Наталья Петровна Санина, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья: «Московская область – это передовой и открытый для экспериментов, направленных на улучшение жизни людей, регион. Сегодня проблемы, связанные с сахарным диабетом, приобретают высокую значимость по ряду причин – и по его распространенности, и по вкладу в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Проект по возрождению школ диабета – отличный пример конструктивного трехстороннего взаимодействия местных властей, Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и бизнеса».

Лазарева Светлана Ильтезяревна, заместитель министра здравоохранения Московской области: «Мы уделяем большое внимание вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области. Наша задача – борьба с факторами риска, выявление заболеваний на ранних стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи. Диабет приводит к серьезным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы, поэтому обучение пациентов в школе диабета – одна из первостепенных задач по снижению факторов риска на ближайшее время.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения называет сахарный диабет главным неинфекционным заболеванием 21-го века, так как ежегодно он вносит существенный вклад в демографические показатели.

Согласно данным крупного исследования, проведенного в 2020 году группой авторов на основании статистических данных Национальной службы здравоохранения Великобритании*, продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом 1 типа при недостаточном контроле заболевания сокращается почти на 8 лет. При тех же условиях сахарный диабет 2 типа сокращает жизнь пациента почти на 2 года. При этом доказано, что при высоком уровне гликированного гемоглобина и плохом его контроле на протяжении года один пациент с сахарным диабетом может терять около 100 дней потенциальной жизни.

Таким образом, на сегодняшний день контроль гликированного гемоглобина является крайне актуальной задачей.

Согласно данным «Регистра сахарного диабета» за 2019 год, показатель гликированного гемоглобина у российских пациентов с сахарным диабетом контролируется недостаточно: только порядка 50% пациентов регулярно сдают анализ на гликированный гемоглобин. Среди них показатель достигает целевых значений только у 52% пациентов с СД 2 типа и у 35,5% – у пациентов с СД 1 типа.

Для изменения данной ситуации необходима реализация комплекса мер, включая терапевтическое обучение.

При этом эффективность терапевтического обучения имеет научное подтверждение. Так, например, 15-летнее наблюдение за больными сахарным диабетом 1 типа, проведенное ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», показало, что терапевтическое обучение пациентов квалифицированным медперсоналом на наглядных пособиях достоверно снижает уровень гликированного гемоглобина (с 9,5% до 7,5%) через год после его прохождения. А также помогает сформировать ответственное отношение пациента к своему заболеванию: 100% пациентов из группы интенсивного наблюдения продолжают проводить самоконтроль гликемии через 15 лет после обучения.

Петр Петрович Родионов, руководитель секции «Здравоохранение и ЗОЖ» Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, генеральный директор ГЕРОФАРМ: «Мы сталкиваемся с недоступностью терапевтического обучения для пациентов с сахарным диабетом не только в Московской области. Это серьёзная проблема фактически для всех регионов. Так, согласно расчетам секции Совета и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», в России должно функционировать ежегодно около 2 тысяч школ диабета, но, по данным субъектов, которые были представлены в ответ на запрос секции, работает не более 800. Запущенный пилотный проект может заложить модель для последующего масштабирования на всю страну. При этом справедливо заметить, что одного обучения недостаточно. Важно не только научить, но предоставить возможность для системного контроля за заболеванием, то есть обеспечить пациентов средствами самоконтроля для достижения хороших результатов компенсации сахарного диабета. Сегодня, в целом, очевидна необходимость и комплексных решений на федеральном уровне. И ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» совместно с секцией ведет работу над предложениями по разработке Федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого предлагается предусмотреть дополнительное финансирование и на 2 000 школ, и на решение других, не менее значимых вопросов».

*Heald A., Stedman M., Davies M., Livingston M. Alshames R., Lunt M., Rayman G., Gadsby R. Estimating life years lost to diabetes: outcomes from analysis of National Diabetes Audit and Office of National Statistics data // Cardiovascular Endocrinology & Metabolism. — 2020

Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере создан в 2012 году (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. №1028). Совет является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и иных групп граждан, охраны здоровья граждан и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере.

Председатель Совета – заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова. В Совете функционируют 7 секций. Вопросы здравоохранения и здорового образа жизни рассматриваются в рамках работы секции «Здравоохранение и ЗОЖ».

ГЕРОФАРМ – российская биотехнологическая компания, лидер в области разработки и производства инсулинов. С конца 2016 года компания занимает первое место по объемам продаж среди производителей генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Все стадии производства инсулинов, включая биосинтез молекулы, осуществляются на собственных производственных мощностях компании на территории Российской Федерации. В ноябре 2018 г. с участием Президента Российской Федерации состоялось открытие нового завода компании в Санкт-Петербурге. Запуск новых производственных мощностей ГЕРОФАРМ создал условия для развития экспорта инсулинов в страны дальнего зарубежья.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации является уникальным, ведущим в России и странах СНГ современным лечебно-диагностическим, научно-исследовательским и педагогическим комплексом эндокринологического профиля. Центр аккумулирует самые современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, проводит экспертный анализ научных достижений и координирует работу региональных профильных центров.

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского – научно-исследовательский институт и головное медицинское учреждение III уровня оказания медицинской помощи взрослому населению Московской области.

ГБУ МО «НПЦ КЭА МЗ МО» – бюджетное учреждение Московской области «Научно-практический центр клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области».