В Москве открылись четыре новые площадки фестиваля «Времена и эпохи»

Гостей ждут выставка военной формы, мастер-классы по стрельбе из лука и каллиграфии, а также торжественное шествие с флагами и реконструкция сражений.

В столице начался традиционный исторический фестиваль «Времена и эпохи». Он продлится до 16 июня включительно и станет частью масштабного проекта «Лето в Москве». Среди новинок этого года — четыре площадки с уникальными программами: в «Москинопарке» в ТиНАО, на ВДНХ, в парках «Печатники» и «Покровское-Стрешнево». Гости смогут увидеть реконструкции сражений и быта, а также поучаствовать в ремесленных мастер-классах.

«Одна из крупнейших новых площадок разместилась в “Москинопарке”. Там задействованы сразу две локации, предназначенные для съемок фильмов и сериалов. Например, в декорациях Москвы 1940-х реконструкторы воспроизведут период обороны столицы», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Как в кино

Посетителей площадки, посвященной обороне Москвы, ждет около 15 видов мастер-классов, выставка военной формы и подлинных предметов 1940-х годов. Кроме того, здесь представят боевую технику, в том числе танки и артиллерийские установки. Около 100 экспертов-реконструкторов воссоздадут сражение между Советским Союзом и нацистской Германией. Гости увидят работу полкового штаба, госпиталя и полевой почты, откуда отправлялись фронтовые треугольники.

Вторая площадка в «Москинопарке» погрузит во времена золотой лихорадки. В импровизированном городке расположатся индейские типи, домик шерифа, салун, фотоателье. Гости смогут поупражняться в стрельбе из лука, посетить выставку ковбойского снаряжения, сделать памятные фотографии в лагере индейцев, а также узнать, как была устроена школа и какие настольные игры были популярным на Диком Западе.

Более 80 реконструкторов организуют для гостей зрелищную программу. Посетители увидят, как объезжали мустангов и добывали драгоценные металлы, а также познакомятся с американскими изобретениями, ремеслами и торговой деятельностью.

Парад физкультурников и пикник в стиле XIX века

На Главной аллее ВДНХ пройдет марш с флагами в стиле Всесоюзного парада физкультурников СССР. Участники исполнят спортивные трюки, танцы и исторические сценки. Костюмы и музыка вдохновлены первой цветной документальной кинокартиной «Цветущая юность». Увидеть шествие можно 12, 13 и 16 июня с 17:00 до 21:00, 14 июня с 14:00 до 18:00 и 15 июня с 13:00 до 17:00. Кроме того, на выставке воссоздадут музыкальные эпизоды отечественного фильма «Свинарка и пастух».

В парке «Печатники» посетителей познакомят с бытом и культурой русичей, византийцев, викингов в Средневековье. Для гостей организуют занятия по каллиграфии и вязанию сетей. Они смогут побывать в войлочной и доспешной мастерских, узнать, как чеканили монеты и создавали обувь, а также поучаствовать в играх на улице и в шатрах.

Гости парка «Покровское-Стрешнево» посетят пикник в стиле конца XIX века. Им предложат устроить чаепитие под старинные романсы, прогуляться по набережной, сыграть в бадминтон и городки.