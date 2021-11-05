В Москве пройдут онлайн-соревнования по городкам для дошкольников

В столице в девятый раз пройдет фестиваль «Мы играем в городки» для дошкольников старше пяти лет. В команде должны быть четыре мальчика и одна девочка. Регистрация открыта до 19 ноября на сайте Московского центра «Патриот.Спорт», который выступает оператором состязаний.

«Соревнования по городкам – не только спортивные состязания, но и возможность познакомится со старинной народной игрой, прикоснуться к истории. Городкам более 200 лет: еще в XIX веке в них играли дети и взрослые по всей России, а в Советском Союзе регулярно проводили чемпионаты по городошному спорту. Сегодня более 100 школ столицы имеют специализированное оборудование для игры, и дети с удовольствием осваивают городки», – отметил директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Командам необходимо выбить три городошных фигуры: «Звезду», «Колодец» и «Пулеметное гнездо». Процесс необходимо снять на видео, загрузить ролик в облачный сервис и отправить организаторам ссылку. На выполнение задания дается не более 15 минут. В прошлом году в фестивале «Мы играем в городки» приняли участие 68 команд.