В Москве прошел конкурс проектов «Бюджет для граждан»

Москва
21 июля 2021

В Москве завершился восьмой ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан», целью которого является повышение уровня финансовой грамотности москвичей. В нем принимают участие школьники и студенты, а также педагоги. Это межведомственный проект Департамента финансов и Департамента образования и науки города Москвы.

«Московские школы, которые призваны становиться социокультурными центрами для наших микрорайонов, остаются и центрами финансового просвещения молодежи, а также людей среднего и старшего возраста», – говорит заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Задача конкурса – научиться ставить реальные финансовые цели, достигать их, преумножать накопления, минимизировать риски потерь. По словам Новокрещенова, участники демонстрируют свои знания и понимание финансовых процессов, проявляют творческие способности.

«Самые активные участники – это московские школьники, которые неизменно из года в год завоевывают самое большое количество наград в самых разных номинациях. Организаторы просили отметить, что с каждым годом к школьникам все чаще присоединяются их родители и учителя. Образуются межпоколенческие команды, которые совместно решают задачи этого конкурса», – продолжает Новокрещенов.

Участники конкурса представляют социально-просветительские проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности жителей мегаполиса. В этом году поступило 125 заявок. Лучшими были признаны 13 проектов, среди которых работы учащихся и педагогов образовательных учреждений столицы.

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