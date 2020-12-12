В Москве в четвертый раз проведут олимпиаду «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»

Преподавателей информатики московских школ приглашают стать участниками четвертой олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», организатором которой выступает ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» столичного департамента образования и науки. Отмечается, что это мероприятие на сей раз пройдет в дистанционном режиме, что объясняется коронавирусной пандемией. Регистрация участников открыта до 31 числа текущего месяца.

Проведение стартового этапа олимпиады запланировано на период 18-31 января, второй пройдет с 1 февраля по 31 марта, а заключительная стадия состоится с 1 по 30 апреля. Во время первого тура преподаватели будут выполнять 18 заданий по шести IT-направлениям, в рамках второго их ждет решение практических кейсов, а к решающей стадии будут допущены только 30 участников. Отмечается, что триумфаторы и лауреаты состязания получат призы, а также смогут стать участниками профессионального конкурса «Учитель года Москвы».