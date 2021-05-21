«В ответе за тех, кого приручили»: на Кубани будут контролировать обращение с животными

Новости
21 мая 2021

В понедельник, 17 мая, президент России Владимир Путин поручил правительству внести ряд поправок в действующее федеральное законодательство. Краевое региональное законодательство отражает в себе то, что заключено в федеральных нормах. Об этом заявил депутат ЗСК Андрей Булдин. Он подчеркнул, что вопрос об обращении с животными не является исключением и ответственность за них предусмотрена на федеральном уровне.

«Недавно Государственная дума приняла закон об ответственном обращении с животными, а мы, в свою очередь, незамедлительно привели региональное законодательство в соответствие с федеральным. В новой поправке учтен былой и европейский опыт, а именно – отлов бездомных животных, их учет и содержание в приюте, стерилизация, вакцинация и чипирование. Бесплатный уход касается только бездомных животных. Что же касается домашних, то их владельцам необходимо будет в соответствии с новой поправкой выполнять свои обязательства перед своими питомцами, обеспечивая все необходимые условия и процедуры», – рассказал Андрей Булдин.

Напомним, что уже сейчас идет строительство нового муниципального приюта в Краснодарском крае площадью 13 тыс. кв. м. Его представят в сентябре этого года. По словам президента краевой благотворительной организации «Центр кинологической службы» Максима Клименко, приют должен быть обеспечен современными технологиями для выбора и ознакомления с бездомным животным, также необходима организация процедур для домашних животных. По словам эксперта, необходимо мотивировать потенциального и ответственного хозяина бездомного животного субсидиями и налоговыми льготами в соответствии с европейским опытом.

Источник фото: kubzsk.ru

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