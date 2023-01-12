В рамках банкротства HONX, Inc. установлен крайний срок для подачи асбестовых исков

С 1965 по 1998 год на острове Санта-Крус (Виргинские острова, США), компания HONX, Inc. («HONX») построила, владела и эксплуатировала нефтеперерабатывающее предприятие, ранее известное как Hess Oil Virgin Islands Corporation («HOVIC»). Работники данного нефтеперерабатывающего предприятия (а также члены семьи и другие лица, контактировавшие с этими работниками), могли подвергаться воздействию асбеста.

Любой, кто считает, что может подать иск к компании HONX в связи с заболеванием, связанным с асбестом, должен подать его до 17 марта 2023 года, чтобы иметь право на компенсацию.

Практически все нефтеперерабатывающие предприятия, построенные до 1980 года, использовали или содержали продукты с асбестом. Асбест — это волокно, которое использовалось в качестве изоляции в проводах, трубах, котлах, генераторах, конденсатоотводчиках, насосах, клапанах, электрощитах, уплотнителях, упаковочных материалах, турбинах, компрессорах, бетоне и бетонных трубах.

Связанные с асбестом заболевания могут быть очень серьезными или смертельными, и включают такие болезни, как мезотелиома, рак легких, рак гортани, рак пищевода, рак глотки, рак желудка, асбестоз и пневмокониоз. Даже если какое-либо лицо подвергалось воздействию асбеста много лет назад, это уведомление может его затрагивать, поскольку связанная с асбестом болезнь может возникнуть спустя десятилетия после его воздействия.

Лица могли подвергаться воздействию асбеста, если они или член их семьи работали на упомянутом нефтеперерабатывающем предприятии в качестве сотрудника, подрядчика или выполняли какую-либо другую роль. Лица также могли подвергаться воздействию, вступая в контакт с другим человеком, который работал на данном нефтеперерабатывающем предприятии (например, если асбест был принесен домой на одежде супруга или родителя). Иски также могут быть поданы от имени умершего, недееспособного или несовершеннолетнего члена семьи.

Для всех, кто мог подвергаться воздействию асбеста с данного нефтеперерабатывающего предприятия, у кого было диагностировано связанное с асбестом заболевание или кто испытывает его симптомы, крайний срок подачи иска — 17 марта 2023 года. Иски могут быть поданы в режиме онлайн.

Работники данного нефтеперерабатывающего предприятия (а также члены их семьи и другие лица, контактировавшие с этими работниками), у которых были диагностированы связанные с асбестом заболевания или которые испытывают их симптомы, должны подать иск о сохранении своего права на компенсацию от HONX. Работники этого нефтеперерабатывающего предприятия (а также члены их семьи и другие лица, контактировавшие с этими работниками), у которых были диагностированы связанные с асбестом заболевания или которые испытывают их симптомы, должны проконсультироваться с адвокатом.