В рамках Всемирного дня русского единения пройдет концерт с участием Дискотеки Авария

Общество
15 сентября 2023

21 сентября в Парке Горького пройдет мультиформатный фестиваль. Он посвящен Всемирному дню русского единения. Зрителей ждут развлекательные, спортивные и музыкальные площадки. Среди участников – группа «Дискотека Авария».

«Наше будущее – молодое поколение. И как же здорово, что оно слушает и любит наши песни. Это очень вдохновляет и заряжает энергией. Этот фестиваль – классная возможность для молодежи попробовать себя в чем-то новом: киберспорте, фото- и видеосъемках. Мы рады принять участие в таком масштабном мероприятии», – поделились исполнители.

Музыкальная группа «Дискотека Авария» появилась еще в СССР в 1990-м году. Однако Алексей Рыжов и Алексей Серов до сих пор радуют слушателей новыми хитами. А их песня «Новогодняя» до сих пор считается неофициальным гимном Нового года. Группа создает танцевальные и юмористические песни, слушая которые невозможно усидеть на месте. Восемь альбомов, многочисленные награды и любовь миллионной аудитории – вот, что нужно знать о группе «Дискотека Авария».

На главной сцене выступят знаменитые артисты: Дискотека Авария, RASA, Винтаж, Юлианна Караулова, NLO, Amirchik, VAVAN, BITTUEV, ERSHOV, VA.NO, OWEEK, Оля Краснова, Лера Туманова, Нюта, Kaitana, ГИВМИК, Nick Rouze, Чайный и Покровский.

Среди ведущих мероприятия – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент молодежного сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова, блогер, музыкант, профессиональный спортсмен Саша Стоун и другие.

Территория фестиваля превратится в мини-городок из полусфер, разделяющих пространство на тематические зоны. В лектории пройдут дискуссии с участием ведущих топ-менеджеров медиасферы и креативных индустрий, популярных блогеров и звездных спикеров.

В зоне приложения вертикальных видео Yappy разместят уникальный Yappy Truck, оснащенный современным оборудованием для фото- и видеосъемки. Национальный видеохостинг RUTUBE на протяжении всего дня будет показывать в зоне своей активности премьеры новых увлекательных шоу. Продюсерский центр Инсайт Люди организует интерактивную зону с беспроигрышными соревнованиями за стильные призы.

В зоне «Новый русский цирк» посетители смогут познакомиться с выступлениями артистов разных жанров, поучаствовать в мастер-классах и окунуться в атмосферу настоящего циркового представления.

В рамках фестиваля популярная бойцовская лига «Наше Дело» организует спортивный городок с силовыми соревнованиями, киберспортивной зоной для всех желающих.

Мероприятие пройдет при поддержке партнеров – «Газпром-Медиа Холдинга», Газпромбанка, телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, Yappy, RUTUBE, компании «Иннопрактика», продюсерского центра Инсайт Люди, бойцовской лиги «Наше Дело», Молодежного сообщества ВЫЗОВ.

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