В САФУ прошло обсуждение проблем дополнительного профессионального образования

Круглый стол «Дополнительное профессиональное образование», проведенный в Архангельске на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ) им. Ломоносова, собрал ведущих отечественных специалистов сферы HR.

По словам проректора САФУ по образовательной деятельности Людмилы Морозовой, сегодня весьма затруднительно определить профессии, обреченные на исчезновение, и профессии, которые станут востребованными. Иными словами, на сегодняшний день возможны разные варианты достижения успеха молодыми людьми, у которых есть все необходимое для постоянного обучения новому и освоению новых профессий. Она добавила, что в САФУ реализовали бесплатное обучение по шести программам повышения квалификации и двум программам переподготовки.

По словам Святослава Перехожева, возглавляющего в Томском государственном университете отдел по взаимодействию с органами государственной власти, пандемия ускорила все процессы обновления на рынке труда и теперь востребованы таргетологи, SMM-щики, сторис-мейкеры и т.д.