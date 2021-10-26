В системе образования почти не остается места для личности ребенка и его таланта

20 октября на сцене Московского Дома Книги на Новом Арбате состоялась презентация книги «Поколение» бизнесмена и создателя крупнейшей сети частных детских садов Smile Fish Ивана Сорокина.

20 октября состоялась презентация книги «Поколение» российского предпринимателя и создателя крупнейшей сети частных детских садов Smile Fish Ивана Сорокина. Модератором встречи выступил российский предприниматель и участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes Игорь Рыбаков.

Детский сад — это первый этап в системе образования ребенка. Важно сосредоточиться на закладке ключевых ценностей еще в самом начале воспитания.

В ходе дебатов Иван Сорокин и Игорь Рыбаков горячо обсуждали нынешнюю систему образования, пути решения проблемы ущемления талантов детей и главный курс на 100-бальное решение ОГЭ.

“Состояние современной системы образования скорее ближе к выживанию, чем к победе. Очень много внимания уделяется бумагам, и не так много значат реальные достижения детей. В системе почти не остается места для личности ребенка, а также его таланта. Главное – отчеты и средние баллы. В сферу образования приходят люди, которые хотят работать с детьми, видят в них наше будущее. Но они оказываются связаны по рукам и ногам требованиями вышестоящих инстанций о ведении документации”, – заявляет Иван Сорокин.

“К сожалению, в наше время в образовательных учреждениях у учеников и выпускников нет основных навыков генерации защиты и свобод от злоупотребления властью. Этих основных качеств нет как у школьников, так и у взрослых людей, родившихся в Советском Союзе. За исключением, пожалуй, одного процента людей. Этот 1%, открывая свои садики и школы, могут сделать эти навыки доступными для новых семей. Я не говорю, что нужно ломать реформой все, что мы имеем на данный момент. Это нас придавит, как если бы мы разрушили несущие колонны здания. Нам просто нужно привнести в систему что-то новое, что исправит старые ошибки, но при этом полностью улучшит образование” — поясняет российский предприниматель и амбассадор книги “Поколение” Игорь Рыбаков.

В государственной системе образования есть место как традиционному, так и частному образованию. При этом юридический статус не настолько важен. Гораздо важнее определить приоритет: ребенок или отчет. Чтобы перемены стали системными, достаточно принять идею: в центре внимания системы образования должен быть ребенок.