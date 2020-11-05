В Soft2Bet рассказали о росте популярности «плати и играй» в Скандинавии

Региональный менеджер Soft2Bet в Финляндии Лассе Итайнен встретился с журналистами. Стороны обсудили стремление региона к новым платежным системам, а также их будущее.

Во время паузы между трехэтапным путешествием между Кипром, Финляндией и Мальтой Лассе Итайнен из компании Soft2Bet трудится удаленно из Хельсинки. Он рассказывает о технологии EGR в рамках отношений, которые страны Скандинавии разделяют с платежными решениями Pay and Play. Итайнен детально обрисовывает, как имеющаяся инфраструктура банковского сектора в регионе поддается применению технологии «плати и играй», а также как ее достоинства указывают на будущее за гранью индустрии азартных игр. Также специалист не обошел стороной шведские лимиты депозитов, вопросы ответственной игры и директивы Европейского Союза. Ведь в будущем оптимизированные платежные решения будут не нишей, а нормой.

По мнению бывшего менеджера IGT, новые платежные системы, такие как Trustly, очень полезны для индустрии онлайн-игр. Они предлагают клиентам осуществлять регистрацию через банковский счет. При таком подходе коэффициент конверсии выше, чем в каком-либо другом решении. Кроме того, это позволяет существенно снизить нагрузку на отдел по выявлению мошеннических действий с платежами, поскольку игроки проходят проверку с помощью банковских реквизитов. Если у человека есть учетная запись Pay and Play, то можно с уверенностью сказать, что он хочет играть. У игроков нет необходимости иметь несколько логинов для разных платформ, а их платежи безопаснее. Это удобно как для операторов казино, так и для пользователей.

Итайнен отметил, что северные страны намного сильнее вовлечены в эти платежные системы, нежели другие регионы. Например, в Финляндии конверсия составляет свыше 90%, в то время как на других рынках она может быть 20-40%. Он считает, что это связано с наличием банковской инфраструктуры, которая обслуживает платежные решения. Pay and Play – самый используемый метод на скандинавском рынке, он дает возможность быстрее снимать средства. Если затронуть ответственную игру, то оператор обязан предоставить клиенту все необходимые инструменты для управления своей игрой, будь то лимиты потерь, лимиты депозита и прочее.

Региональный менеджер Soft2Bet отметил, что опция «плати и играй» более удобна и безопасна не только для пользователей казино, но и других компаний. Однако на распространении этих платежных систем за пределы Северных стран могут сказаться культурные различия. Граждане некоторых стран привыкли использовать кредитные карты. В дальнейшем появятся компании, предлагающие разнообразные электронные кошельки, которые будут пополняться с помощью кредиток, что даст определенную гибкость.

По словам Лассе Итайнена, подобная ситуация наблюдается в Швеции. Это выражается в высоких коэффициентах конверсии (85-90%) и поведении самих игроков. Разница между финским и шведским рынками лишь в том, что лимиты депозитов последнего оказывают огромное влияние на бизнес, но не на саму игру. В Финляндии компания Soft2Bet работает без ограничений.

Итайнен подчеркнул, что PSD2 (новый закон Европейского Союза, требующий от банков предоставлять регулируемым фирмам данные клиентов) поможет финтех-компаниям и онлайн-переводам. Он считает, что в скором будущем компании будут предлагать различные виды электронных кошельков. Это будет так же удобно, как использование Google Pay и Apple Pay. Это касается лишь тех стран, где уровень банковской инфраструктуры позволит это осуществить.