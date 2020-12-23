В столице выбрали лучших комментаторов среди школьников

В завершившемся в российской столице школьном конкурсе «Коммент@риум» победа досталась учащемуся образовательного центра «Протон» Николаю Филиппову. Ему удалось убедительнее всех соперников прокомментировать спортивное соревнование. До финала добралось 16 человек, а в общей сложности заявки на конкурс прислали свыше трех сотен школьников. Конкретно Николай Филиппов прокомментировал матч футбольной Лиги чемпионов между клубами «Реал» (Испания) и «Манчестер Юнайтед» из Англии.

Минувший конкурс был проведен силами Московского центра «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки. Его директор Марат Кучушев заявил, что состязание предоставило школьникам мегаполиса возможность попробовать свои силы в новой профессии. Они отлично справились со своей задачей, под наблюдением состоявшего из спортивных журналистов и радиоведущих авторитетного жюри, прокомментировав матчи в прямом эфире, — констатировал он.