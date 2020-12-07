В столичных школах апробировали уроки технологии с Яндекс

Разработанные специалистами Городского методического центра (ГМЦ) и компании Яндекс в рамках совместного проекта материалы посредством применения в школьной практике помогают формировать цифровые компетенции учащихся. Как рассказал во время выступления на недавнем селекторном совещании московского Департамента образования и науки директор ГМЦ Андрей Зинин, реализация пилотного проекта была осуществлена на базе трех школ мегаполиса («Интеграл», №1540 и №1238). По его словам, их ученики в рамках учебного дня Яндекс успешно проверили в деле разработанные для проекта материалы и совершили подробную экскурсию по компании.

Сообщается, что проект также способствовал профессиональному самоопределению школьников. Разработанные для него материалы позднее были размещены на платформе «Московской электронной школы» (МЭШ). Успешно применять их в практике сможет каждая школа российской столицы, — уточнил Андрей Зинин.