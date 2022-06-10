В столице в интеллектуальных турнирах приняли участие свыше 1300 школьников

Москва
10 июня 2022

Интеллектуальные турниры для молодых ученых и конструкторов «Физмат-бой 2.0» и «Техно-бой 4.0» собрали свыше 1,3 тысячи учащихся школ и колледжей. Местом проведения соревнований стали виртуальные лаборатории «Московской электронной школы».

Квалификационный этап турнира «Физмат-бой 2.0», в котором участвовали свыше 900 учеников 7-9 классов московских школ. Победившие на этом этапе 20 команд составили полуфинальную группу, в которой они решали экспериментальные и практические задачи по математике и физике.

В финале участвовали по одному игроку, выдвинутому от каждой команды. Безоговорочную победу одержали представители Бауманской инженерной школы № 1580.

Турнир «Техно-бой 4.0» собрал 70 команд-участниц. Учащиеся 5-11 классов конструировали машины Голдберга – механизмы, выполняющие простые задания максимально сложным методом.

В финальную часть пробились десять команд, не только быстро создавшие технические головоломки, но в короткий срок решившие созданные соперниками. Победу одержала команда школы № 1539.  

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