В Ярославской области завершены гидроиспытания резервуара ООО «Транснефть – Балтика»

Регионы
3 июня 2024

ООО «Транснефть – Балтика» выполнило гидравлические испытания реконструируемого резервуара в Ярославской области.

Мероприятия проводились на резервуаре вертикальном стальном с понтоном объемом 10 тыс. куб. м линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль». В рамках программы планового технического перевооружения и реконструкции выполнена полная замена металлоконструкций емкости. Резервуар предназначен для приема нефти из магистрального нефтепровода Ухта – Ярославль.

В ходе гидроиспытаний резервуар для проверки на прочность и герметичность был заполнен водой до проектных отметок и выдержан под нагрузкой в течение 48 часов. Предварительно специалисты проверили сварные соединения методами неразрушающего контроля в соответствии с требованиями нормативных документов компании «Транснефть». При проведении гидроиспытаний были подтверждены контролируемые параметры.

Плановые работы производились в целях обеспечения стабильной и надежной транспортировки нефти. Мероприятия реализованы с применением материалов и конструкций отечественного производства.

В настоящее время ведутся работы по нанесению антикоррозионного покрытия емкости.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Bybit повысила безопасность на одноранговом рынке  

Экономика

Компания «Мария» открыла в Саратове дизайнерские апартаменты

Технологии

Bitget Wallet возглавила рейтинг безопасности криптокошельков CertiK

Экономика

В Ингушетии к концу года откроется 10 электрозаправок