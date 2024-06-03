В Ярославской области завершены гидроиспытания резервуара ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» выполнило гидравлические испытания реконструируемого резервуара в Ярославской области.

Мероприятия проводились на резервуаре вертикальном стальном с понтоном объемом 10 тыс. куб. м линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль». В рамках программы планового технического перевооружения и реконструкции выполнена полная замена металлоконструкций емкости. Резервуар предназначен для приема нефти из магистрального нефтепровода Ухта – Ярославль.

В ходе гидроиспытаний резервуар для проверки на прочность и герметичность был заполнен водой до проектных отметок и выдержан под нагрузкой в течение 48 часов. Предварительно специалисты проверили сварные соединения методами неразрушающего контроля в соответствии с требованиями нормативных документов компании «Транснефть». При проведении гидроиспытаний были подтверждены контролируемые параметры.

Плановые работы производились в целях обеспечения стабильной и надежной транспортировки нефти. Мероприятия реализованы с применением материалов и конструкций отечественного производства.

В настоящее время ведутся работы по нанесению антикоррозионного покрытия емкости.